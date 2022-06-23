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“Acil Servisimizden hiçbir şekilde hasta reddi olmamaktadır”

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, “Acil Servisimizden, ‘yoğun bakımda boş yatak yokluğu, cerrahi malzeme eksikliği ve benzeri nedenler’ ile hiçbir şekilde hasta reddi olmamaktadır” denildi.

“Acil Servisimizden hiçbir şekilde hasta reddi olmamaktadır”
Ekleme: 23.06.2022 - 23:28 Güncelleme: 23.06.2022 - 23:29 / Editör: Ozge Selin
“Acil Servisimizden hiçbir şekilde hasta reddi olmamaktadır”
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve hastanemizdeki sağlık hizmeti sunumu süreçleri ve içeriği hakkında yanlış bilgiler içeren ifadelerin yer aldığı 'Beyin ameliyatlarında kullanılan, özel olarak tasarlanmış motorlardan, hastanemizde 12 adet bulunduğu, bunların 10 tanesinin bakımsızlıktan kullanılmadığı ve malzeme eksikliğinden kaynaklanan nedenlerle polikliniklere hasta kabul edilmediği, 7/24 halkımızın hizmetinde olan ve deneyimli uzman ekiplerimizin gece gündüz özveriyle görev yaptığı Acil Servisimizde de yeni hasta kabul edilmekte sıkıntı yaşandığı' yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır" denildi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE HASTA REDDİ OLMAMAKTADIR"

Açıklamada, "Hastanemiz ameliyathanelerinde sözü edilen kraniotomi motorundan 25 adet mevcuttur. Herhangi bir arıza durumunda gerekli bakımları mevcut prosedürler kapsamında zamanında yapılmaktadır. An itibarıyla motorların tamamı aktif olarak çalışır durumdadır. Ankara Şehir Hastanemizin Acil Tıp Kliniği, sadece Erişkin Acil Servisimizde (Çocuk Acil ve Kadın Doğum Acil Servisi hariç) günlük olarak, ambulans ile gelen ortalama 250 hastaya; ayaktan başvuran, 2. basamak ve üniversite hastanelerinden tarafımıza sevk edilen ortalama 2000 hastaya acil sağlık hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetin sunumu sırasında ambulans ile gelen hiçbir hasta reddedilmediği gibi; ayaktan, her türlü sağlık sorunu ile başvuran bütün hastalara da sağlık hizmeti sunumu, tıbbi kaidelerin gerektirdiği gibi, deneyimli uzman hekimlerimiz ve sağlık ekiplerimiz tarafından Sağlık Bakanlığımızın tüm prosedürleri yerine getirilerek sürdürülmektedir. Acil Servisimizden, 'yoğun bakımda boş yatak yokluğu, cerrahi malzeme eksikliği ve benzeri nedenler' ile hiçbir şekilde hasta reddi olmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
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“Acil Servisimizden hiçbir şekilde hasta reddi olmamaktadır”
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