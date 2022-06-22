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Yerli otomobilde son düzlük! Yeni iş ilanları açıldı!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasındaki çalışmalar sona yaklaşırken, üretimde görev alacak çalışanlar için yeni ilanlar verdi.

Ekleme: 22.06.2022 - 16:28 Güncelleme: 22.06.2022 - 16:32 / Editör: Ozge Selin
Yerli otomobilde son düzlük! Yeni iş ilanları açıldı!TOGG, yerli otomobilin üretiminde görev alacak toplamda 43 pozisyon için, elemanlarının hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini bir bir açıkladı. Yapılanma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yalnızca Türkiye için değil, Almanya'daki ofisi için de işe alımlar yapıyor.

TOGG'un en güncel ilanlarından bir tanesi, elektrik elektronik sistem mühendisi olurken, bu pozisyonun şirketin Gebze'deki fabrikasında çalışacağı belirtildi.

Diğer yeni ilanda ise sigorta süreç tasarımı ve dijital çözümler uzmanı oldu.

Yerli otomobilde son düzlük! Yeni iş ilanları açıldı!

Elektrik elektronik sistem mühendisi için aranan şartlar ise şu şekilde sıralandı...

'Elektrik elektronik ya da bilgisayar mühendisliği programlarından mezun olmak. Elektrik elektronik sistem mühendisliği alanında en az 5 yıl deneyim. Otomotiv sistem mühendisliği deneyimi. ISO 26262 uygulamalarına aşina olmak. Dijital video işleme işinden anlamak. CAN, Ethernet, LIN, RF / BLT, GMSL, AUTOSAR, DOIP, ÜDS, SOMEIP, PREEVision, Linux, RTOS ve CAD / CAE uygulamalarına aşinalık. İleri düzeyde İngilizce.'

Yerli otomobilde son düzlük! Yeni iş ilanları açıldı!



Sigorta süreç tasarımı ve dijital çözümler uzmanı için aranan şartlar ise şöyle...

'İşletme, endüstri mühendisliği, bilgisayar bilimleri veya diğer mühendislik programlarından mezun olmak. Sigorta sektöründe iş analizliyi, dijital dönüşüm ve danışmanlık gibi alanlarda en az 3 yıl deneyim. Veri odaklı iş modelleri, veri analitiği ve e-ticaret sektöründe bilgi sahibi olmak. İleri düzeyde İngilizce.'

TOGG'un yeni eleman ilanının haricinde ise aradığı pozisyonlar ise şu şekilde sıralanıyor...

'VR Modeler, iç iletişim uzmanı, kullanıcı deneyimleri tasarım uzmanı, yazılım mühendisi, dijital cüzdan ve ödeme sistemleri uzmanı, pazar analisti, güvenlik uzmanı, soğutma sistemleri uzmanı, dış ticaret uzmanı ve IT uzmanı.'

Yerli otomobilde son düzlük! Yeni iş ilanları açıldı!

FİYAT MERAK KONUSU

TOGG'un fiyatı en çok merak edilen konular arasında yer alırken, şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, aracın 1 milyon TL'nin üstünde olması “beklenen” fiyatı hakkında şunları aktarmıştı...

“Hiçbir profesyonel şirket trafiğe nisanda, martta ya da şubatta çıkacak bir araç için şimdiden fiyat veremez, vermez, vermemeli.”

Karakaş ayrıca “Şu ana kadar gelen geri bildirimlere baktığımızda ilgi yüksek. O noktaya geldiğimizde bunların ne kadarı satışa dönüşür, zamanı geldiğinde göreceğiz. Hiçbir profesyonel şirket trafiğe nisanda, martta ya da şubatta çıkacak bir araç için şimdiden fiyat veremez, vermez, vermemeli.
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