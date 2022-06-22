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Beyaz Gazete
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Orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı!

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ekleme: 22.06.2022 - 13:39 Güncelleme: 22.06.2022 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı!
Başsavcı Yağcı'nın yaptığı yazılı açıklamada, 'Marmaris ilçesi Amazon Koyu Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda 21 Haziran tarihinde saat 20.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 300-400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili olarak mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' denildi.
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