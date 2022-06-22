Orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı!
Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcı Yağcı'nın yaptığı yazılı açıklamada, 'Marmaris ilçesi Amazon Koyu Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda 21 Haziran tarihinde saat 20.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 300-400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili olarak mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' denildi.