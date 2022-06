İBB'nin tebligat yalanı tutmadı! 54 ağacı katleden İBB'ye tepki: İstanbul'un ağacına yeşiline savaş açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Emirgan Korusu'nda 54 ağacı izinsiz kesmesinin ardından yaptığı açıklamada, Emirgan Korusu'ndaki tüm çalışmalar, 6831 sayılı 'Orman Kanunu'na göre hazırlanan amenajman planına yapıldığını, Orman İdaresinin onayı bulunan bu planların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna göre Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Koruma Komisyonlarının onayı ile gerçekleştirildiğini aktardı. Orman Genel Müdürlüğü'nden kendilerine tutanakla alakalı yazı gelmediğini açıkladı. Ancak İBB yönetimine Kayıtlı E-posta Adresi (KEP) üzerinden gönderilen tutanağın açıklama yapılmadan önce okunduğu ortaya çıktı.Yönetiminin Sarıyer'deki Emirgan Korusu'ndaki 54 ağacı katletmesine uzmanların artarak devam ediyor. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, dünyanın en büyük metropollerinden olan İstanbul'un ağaçlarına top yekûn savaş açıldığı imajının olduğunu ve İBB'nin uygulamalarının da bu tezi doğruladığını aktardı. İstanbul'un akciğerlerine yönelik yapılan katliamın sebebinin ise ehliyetsiz, liyakatsiz ve beceriksiz bir yönetim tarafından yapıldığına dikkat çekti. Ağaçların da kasıtlı olarak kurulduğunu vurguladı.Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan TürkyılmazUzmanlar ağaç katliamına şu tepkileri verdi:'BİLİNÇLİ KURUTMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR'Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, '54 tane ağacı herhangi bir müracaat etmeden gidip katlediyorlar. Kurumu, devrik mi bunlar neden kesiyorsun? Emirgan Korusu SİTİ ilgilendirmiyor. Onun dışında çünkü orası İBB'nin parkı aslında. Park alanındaki ağaçlar izin alarak kesilmesi gerekiyor. Buradaki art niyetli bir çalışma mıdır? Beceriksiz, bilgisiz bir çalışma mıdır? Buna yorum yapmak doğru değil ama resmiyete aykırı bir çalışma. Yani İstanbul'da bu zihniyet Gezi Parkı'ndaki çalışmaları speküle edip, şimdi Allah rızası için gezsinler yerin altını üstüne getirmişlerdi. Oranın ne güzel hale geldiğini, yeşil alanı ne güzel korunduğunu gözlerimle gördüm. Dolayısıyla zihniyette sakatlık var. Kişilerin siyasal ve duruş görüşlerini ben bir kenara koyarak bir teknik ekibin başı olarak konuşuyorum. İstanbul'un akciğerleri bugün 16 milyon kişinin yaşadığı, dünyanın metropollerinin en büyüklerinden bir tanesi olan bu şehrin akciğeri olan ağaçlara hassas davranmıyorlar.Bu durumu en basit eleştiri itibariyle baktığımda ehliyetsiz ve liyakatsiz bir yönetim söz konusu. Art niyeti koydum bir kenara. Biz Orman Mühendisleri olarak ağaç kesilmesine karşı değiliz. Eğer can ve mal güvenliğine karşı bir durum olmuşsa, ekolojik dengeyi bozan bir durum oluşmuşsa bu durum bilimsel verilerle kanıtlanmışsa o ağacın oradan kaldırılması lazım. Kimin talep ettiğine bakmaksızın o ağacın ortadan kaldırılması lazım. Ancak buradaki çalışma tamamen bilgisiz ve becerisiz davranıyor ya da bilinçli olarak kurutmak için bu çalışmayı yapıyor. Yani sen ağaç düşmanı mısın? Sen hırsız gibi dükkan sahibinden malını çalmak gibi arka kapıdan habersiz giriyorsun. Orman Bölge Müdürlüğü ihbar üzerine haberdar olmasa katliam yapmaya devam edeceksin. 54 tane ağacı kesmişler. Yazık günah' diye konuştu.'UYGULAMALAR İSTANBUL'UN BÜTÜN AĞAÇLARINA SAVAŞ AÇILDIĞI TEZİNİ DOĞRULUYOR'İstanbul'un bütün ağaçlarına savaş açmış bir yönetimle karşı karşıya kalındığını aktaran Türkyılmaz, 'İstanbul'un akciğeri olan ağaçlara karşı hassas davranılmıyor. Sanki tüm ağaçlara karşı bir olumsuz bakış açısı oluşmuş kanaatiyle eylemde bulunuluyor. Bunu bilerek, kasti yapıyorlar iddiasında somut olarak bulunamam ama yapılan teknik müdahaleler veya yeşile dönük, ağaç kesmeye dönük resmiyete aykırı müdahaleler bu tezi güçlendiriyor. Beceriksizlik kastiyet olarak algınlanabilir. Yani beceriksiz, ehliyetsiz ekipler eliyle bu işi yaparak İstanbul'un tüm araçlarına, akciğerlerine zarara doğru gidiyor bu uygulamalar' dedi.Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nejdet Balcı'KESİLEN CEZANIN 54 KATI UYGULANMALIDIR'Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nejdet Balcı da 'İBB Yönetimi kimseye haber vermeden 54 ağacı kesiyor. Neden kestin diye sorulduğunda da, tıpkı Çırağan caddesindeki Çınarlar da olduğu gibi kaçamak cevabını veriyor. 'Ağaçlar kurumuştu onunun için kestik'. Peki Orman İşletme Müdürlüğünden kesim izin neden almadın? Acaba orman işletmesi yetkilileri geldiğinde kesim izni vermeyeceği, sağlıklı ağaçlar vardı da onun için mi izin almadın? Bakın göreceksiniz kamuoyundan biraz baskı oluşsun, tıpkı Çırağan caddesindeki Çınarlar da olduğu gibi ikinci kaçamak cevabı vereceklerdir 'Hastalıklıydı onun için kestik' diyeceklerdir.Ağaçların tamamen kuru değilse budama ile ve daha birçok yöntem ile hastalıktan kurtarabileceğimizi biliyoruz. Sağlıklı ağaçlarda da alınacak birtakım tedbirlerle hastalığa yakalanmasının önüne geçebilirsiniz. Ama İBB yönetiminin maalesef böyle bir derdi yok, bu güne kadar da olmadı.Ayrıca bir husus daha var ki, Çırağan caddesinde kesilen Çınarlar da benzer durumu yaşadık. İBB yönetimi kanun tanımaz, keyfe keder hareket ettiğinde, kanunun öngördüğü ceza çok cüzi kalmakta ve konunu vahameti kamuoyu tarafından tam anlaşılamamaktadır. Şahsi kanaatim kanun koyucu bu cezai tespit ederken bireyi (şahsı) esas almış, kurumların böyle bir hata yapacağını öngörmemiş, para cezasını düşük tutmuş diye düşünüyorum. Ama en azından şimdilik uygulayıcıların, yani orman işletmenin izinsiz kesilen 54 ağacı bir olay olarak değil, her bir ağaç için ayrı bir olay değerlendirmesi yapması ve kesilen cezayı 54 kat fazla uygulaması daha yerinde olacağı kanaatindeyim' şeklinde konuştu.'BU ŞEHRE İHANET EDİLMEKTEDİR'İBB Çevre Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu da Emirgan'da gerekli kesim izinleri alınmadan kesilen 54 tane ağaç için tepki gösterdi. Konu ile ilgili Hasanoğlu şunları söyledi: 'İBB yönetimi her alanda olduğu gibi plansız, programsız ve verisiz yönetilmektedir. İstanbul değil 1 dakika 1 saniyelik yönetimsel zafiyeti kaldıramaz. 24 saat canlı ve hareketli olan bu şehirde AK Parti yönetimi tarafından yapılan tüm planlar ve veriler göz ardı edilmektedir. Daha önce Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi ile Topkapı'daki asırlık çınar ağaçları bakım ve budamasını yapmak yerine kesmeyi ve yok etmeyi marifet sayan bu yönetim bu kez de kendisini tarihi Emirgan Korusu'nda göstermiştir. 'Ben yaptım oldu' anlayışıyla şehrin tarihi dokusunu bozacak şekilde 54 ağacı kesmiştir. İstanbul gerek tarihi, gerekse geçmişten gelen kültürel ve teknolojik altyapısı ile bir bütündür. Siz bu bütünselliği bozarsanız ortaya çorak parklar, ağaçsız, yeşilsiz korular bırakırsınız. Bu hem bugüne hem de geleceğe ihanettir.Dün bilimsel verilerle hareketle ekolojik sistemin devamlılığı için 3 ağacın taşınması işleminde memleketi ateş yerine çevirenler bugün asırlık 112 Çınar ağacı kesilirken de, tarihi Emirgan Korusu'nda 54 adet dişbudak ağacın kesilirken de sessizliklerini devam ettiriyorlar.Onlar için olmasa da AK Parti için, bizim için mesele ağaçtır, mesele yeşildir. Dikey Bahçeleri masraflı görerek yok eden ve kenti beton görüntüsüne bürüyen zihniyet Boğaziçi'ni de yeşillendirmek yerine kurutma, var olanı yıkma ve yok etmek üzere bu şehrin geçmişine ve geleceğine ihanet etmektedir.'