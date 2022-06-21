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Bir yalana servet kaptırdı! Banka banka dolaştırıp milyonlarını aldılar...

Ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Prof. Dr. Ahmet Demirel, eski devlet bakanı Azimet Köylüoğlu ve ünlü finansçı Aysun Mercan'nın ardından ünlü bir isim daha dolandırıcıların kurbanı oldu. Erde Mühendislik İcra Kurulu Başkanı Ceren Ataman, 1 milyon 750 bin dolar ile 340 bin euro nakit paranın yanı sıra yüklü miktarda ziynetini kaptırdı

Ekleme: 21.06.2022 - 09:37 Güncelleme: 21.06.2022 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Bir yalana servet kaptırdı! Banka banka dolaştırıp milyonlarını aldılar...
Babası Erdoğan Atapek'in sahibi olduğu mühendislik şirketinde İcra Kurulu Başkanı olan ve Galataport projesinin de mühendisleri arasında bulunan 40 yaşındaki Ceren Ataman'u geçen yıl 31 Ekim'de telefonla arayan dolandırıcılar, adının FETÖ'ye karıştığını ve kara para aklama olayında banka bilgilerinin kullanıldığını öne sürdü. Sözde polisler, kadını gözaltına alınma korkusuyla görüşmeye ikna etti.

Genç mühendis, kendisine verilen emirler doğrultusunda 1 Kasım'da özel bir bankanın Etiler şubesinden ilk önce 850 bin dolar ve 170 bin euro para çekti. Ertesi gün başka şubeden 250 bin dolar ve 170 bin euro daha çekti. Ardından buluşma yerine giderek, sırt çantasına koyduğu paraları ve ziyneti sözde polislere teslim etti.

Bir yalana servet kaptırdı! Banka banka dolaştırıp milyonlarını aldılar...
Prof. Dr. Nilüfer Narlı

Birkaç gün sonra bu kez başka bir şubeden 500 bin dolar daha çeken, ertesi gün 100 bin dolar, 50 bin dolar daha çeken Ceren Ataman, paraları yanına gelen kişiye verdi. Günlerce banka banka dolaşarak varını yoğunu kaptıran Ataman, toplamda 36 milyon liraya denk gelen dövizini alanların parmak izi çalışması yapıldıktan sonra aranacağı söylenmesine rağmen arayan olmayınca şikayetçi oldu.

Bir yalana servet kaptırdı! Banka banka dolaştırıp milyonlarını aldılar...

DOLANDIRICILARA GÖZALTI
Asayiş Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde 9 ilde operasyon düzenledi. İstanbul, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana'da 36 şüpheli yakalandı.

Bir yalana servet kaptırdı! Banka banka dolaştırıp milyonlarını aldılar...
Prof. Dr. Ahmet Demirel

Ceren Ataman'ı dolandıranlarla aynı kişiler çıkan şüphelilerin iş kadını Nevra K.'yi polis olduklarını söyleyerek kandırıp 6 ayda toplam 50 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.

Bir yalana servet kaptırdı! Banka banka dolaştırıp milyonlarını aldılar...
Eski devlet bakanı Azimet Köylüoğlu

Nevra K.'nin evlerini, mücevherlerini satarak şüphelilere verdiği öğrenildi. Şüphelilerin dolandırıcılık parasıyla aldıkları 15 adet lüks araç, 8 milyon lira değerinde bir konut, bir benzin istasyonu, 1 kadın kuaförü, 20 adet taşınmaz tapusuna el koydu.

Bir yalana servet kaptırdı! Banka banka dolaştırıp milyonlarını aldılar...

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