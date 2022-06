Emeklinin promosyon ücretleri yükseldi: Maaşını taşıyana 4 bin 250 TL'lik fırsat

Bankalar bayram öncesi emeklilere nakit promosyon fırsatları sunuyor.Emekli aylığı bağlananlar hemen bankasına taahhüdünü verip promosyonunu alabilecek, ayrıca emeklilik tarihini izleyen dönemde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek. Bu ödeme, aynı bankadayken 3 yıl içinde bir kereye mahsus olarak yapılıyor. Maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2 bin 500 TL arasında olana 625 TL, 2 bin 500 TL üstü olana da 750 TL promosyon ödeniyor.Ancak özel bankalar ise isterse belirlenenden daha fazla promosyon tutarı verebiliyor. Ayrıca emekliler 3 yıllık süreyi beklemeden yüksek promosyondan yararlanabiliyor.Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.İşte maaşa göre bankaların güncel promosyon miktarları...Denizbank Emekli maaşını bankadan alan ve bir otomatik ödeme talimatı veren emekliler 1.750 TL'ye varan promosyon kazanıyor. Kampanya 30 Haziran'a kadar geçerli. Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılıyor.• Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, • Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, • 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. • Banka tarafından açıklanan tutarlar 30 Haziran tarihine kadar geçerli.VAKIFBANK Sosyal Güvenlik Kurumu ile Vakıfbank arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere promosyon ödemesi yapılıyor.1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı; • 1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL, • 1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılıyor.İŞ BANKASI Emeklilere 2 bin 500 TL'ye varan promosyon sunuyor. Ayrıca müşterilerine Maximum Kart'ları aidatsız kullanma fırsatı veriyor.1 Nisan-30 Haziran 2022 arasında emekli tanıdıklarına referans olan müşterilere ise 500 TL'ye varan Pazarama MaxiPuan kazandırıyor. Kampanya 30 Haziran'a kadar geçerli. Promosyon ödemesi maaş miktarına göre yapılıyor. 1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 2.250 TL, 1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 2.375 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.500 TL ödeniyor.ŞEKERBANK Emekli maaşını bankaya taşıyanlara 2 bin TL'ye varan promosyon sağlıyor. Banka ayrıca emekli müşterilerine, avantajlı faiz oranıyla 3 ay ötelemeli kredi kullanım fırsatı sunuyor. Avantajlı faiz oranlarıyla 3 ay ötelemeli kredi de sunan banka, kredi taksitlerini maaş alınan güne göre ayarlama fırsatı sunuyor.0-1.499 TL aralığında maaş alan müşterilerimize 1.500 TL, 1.500 TL- 2.499 TL aralığında maaş alan müşterilerimize 1.750 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaş alan müşterilerimize ise 2.000 TL nakit promosyon ödemesi ödemesi yapılacaktır.TEB Emekli maaşını bankadan almayı taahhüt eden ve en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 3 bin 750 TL'ye varan promosyon sunuyor.Ayrıca emekliler, bankaya davet ettikleri her bir emekli için de 250 TL ve toplamda 2 bin 500 TL'ye varan nakit ödül kazanacak. Böylece 10 emekli yakınını bankaya getirenler 6 bin 250 TL ödeme alabilecek. Kampanya 2 Haziran itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsıyor.YAPI KREDİ Yapı Kredi'yi, 3 yıl boyunca emekli maaşlarının yatırılması için tercih eden emekliler, 4 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı kampanyasından 31 Temmuz 2022'ye kadar yararlanabiliyor.Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi seçen emekliler, hiçbir ek koşul olmadan, bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 2 bin 500 TL, 1.500 TL-2 bin 499 TL arasındaysa 3 bin 100 TL, 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 3 bin 750 TL nakit promosyon kazanıyor. Ayrıca, maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan emekliler, 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül kazanma fırsatı da yakalıyor.Tüm bunlara ek olarak, 31 Temmuz 2022'ye kadar ilk kez kredi kartı alan veya promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kartkartları ile hiç harcama yapmamış olan Yapı Kredi müşterisi emekliler, kampanya başlangıç tarihinden 31 Temmuz 2022'ye kadar yapacakları toplam 500 TL harcama sonrasında ek 150 TL nakit promosyon daha alabiliyor. ​​​​​​​Emekli olup maaşınızı Akbank'a taşıdıktan sonra 3 yıl maaş alma sözü verenlere 3.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.Garanti BBVA emeklilere 2.750 TL promosyon sunuyor. Ayrıca emekli yakınlarını davet eden tüm Garanti BBVA müşterilerine, her bir yakını için 250 TL nakit ödül veriliyor.Finansbank, emeklilere 2.750 TL'ye varan promosyon imkanı veriyor. Maaşını taşıyana ayda iki kez başka banka ATM'lerinden bedava para çekme, internet bankacılığından bedava EFTTL havale gibi imkanlar sunuyor.SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini bankadan alan müşterilere banka tarafından;1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL promosyon ödemesi yapılıyor.Emekli maaşını Halkbank aracılığıyla alan veya maaşını bankaya transfer eden tüm SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığı ile alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. 750 TL promosyon ödemesi yapılıyor.Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaşa göre 2.750 TL'ye varan ek şartsız nakit promosyon veriliyor. Maaşını taşıyanlar 5 emekli arkadaşını daha ING'li yaparsa ek olarak 1.250 TL'ye varan promosyonun sahibi oluyor. Yani, toplamda emekliler 4.000 TL'ye varan promosyon kazanma imkanı elde ediyor.