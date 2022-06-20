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BEYAZ TV'den kamuoyuna duyuru!

BEYAZ TV ekibi olarak, sosyal medyada dolaşıma giren 'Cin Çıkarrma' videosuna ilişkin basın açıklaması yapma gereği doğmuştur.

Ekleme: 20.06.2022 - 14:07 Güncelleme: 20.06.2022 - 14:18 / Editör: Ozge Selin
BEYAZ TV'den kamuoyuna duyuru!
KAMUOYUNA DUYURU

Dün geceden beri sosyal medya platfromlarında yapılan paylaşımlara ilişkin bir açıkalama yapma gereği duyuyoruz. Söz konusu içerik Beyaz TV'de yayınlanmamıştır.

Beyaz TV'de yayınlandığını iddia eden ve paylaşan tüm mecralar hakkında da hukuki işlem başlatılacaktır. 

Her Açıdan aslı YouTube kanalında yayınlanan bu görüntüler ne ahlaki ne de akla mantığa sığan görüntüler değildir. 

YouTube kanalına yüklenen, Beyaz TV'nin yayıncılık ilkeleri ve anlayışıyla örtüşmeyen bu görüntülerle alakalı olarak gerekli kişiler hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BEYAZ TV'den kamuoyuna duyuru!
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