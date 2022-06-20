BEYAZ TV'den kamuoyuna duyuru!

KAMUOYUNA DUYURUDün geceden beri sosyal medya platfromlarında yapılan paylaşımlara ilişkin bir açıkalama yapma gereği duyuyoruz. Söz konusu içerik Beyaz TV'deBeyaz TV'de yayınlandığını iddia eden ve paylaşan tüm mecralar hakkında da hukuki işlem başlatılacaktır.Her Açıdan aslı YouTube kanalında yayınlanan bu görüntüler ne ahlaki ne de akla mantığa sığan görüntüler değildir.YouTube kanalına yüklenen, Beyaz TV'nin yayıncılık ilkeleri ve anlayışıyla örtüşmeyen bu görüntülerle alakalı olarak gerekli kişiler hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.