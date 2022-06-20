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ABD ekonomisi için yeni 'Kriz' çanları: Bu kez Japon devi açıkladı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 41 yılın en yüksek enflasyonu sonrası yaptığı 75 baz puan faiz artırımı ve giderek agresifleşen sıkı para politikası adımları sonrası ekonomik resesyon söylemleri giderek artmaya başladı. Son olarak Japonya merkezli dev finans kuruluşu Nomura 2022 yılı bitmeden ABD ekonomisinin resesyona gireceğini öngördü. Bu durum ekonomistler tarafından yeni 'Stagflasyon krizi' sinyali olarak yorumlandı.

ABD ekonomisi için yeni 'Kriz' çanları: Bu kez Japon devi açıkladı
Ekleme: 20.06.2022 - 12:37 Güncelleme: 20.06.2022 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
ABD ekonomisi için yeni 'Kriz' çanları: Bu kez Japon devi açıkladı
Fed'in rekor kıran fiyat artışlarını kontrol almak için agresif adımlar atması ve atacağı beklentileri, ABD ekonomisi için yeni bir krizin gelebileceğini gündeme getirdi. Japon finans kuruluşu Nomura, sert sıkı para politikası adımlarının tüketici güveninde zayıflama, enerji-gıda arzında sıkıntıların kötüleşmesi ve küresel ekonomik görünümdeki bozulmalarla birleşmesi ile ABD'de resesyonun kaçınılmaz olacağını öngördü.

ABD ekonomisi için yeni 'Kriz' çanları: Bu kez Japon devi açıkladı

FED GİDEREK ŞAHİNLEŞİYOR

ABD ekonomisinde varlık alımları, faiz artırımları ve bilanço küçültme adımları başta olmak üzere tüm sıkı para politikası adımlarına rağmen 1 ayın ardından enflasyon Mayıs'ta enflasyon yüzde 8,6 seviyesine yükselerek 41 yılın rekorunu kırdı. Bununla beraber Fed 75 baz puan ile 28 yılın en yüksek faiz artırımını yaparak faiz patikasını yüzde 1,5-1,75 bandına çekti. Fed enflasyondaki yükselişin kontrol altına alınamaması durumunda sert sıkı para politikası adımlarının süreceği mesajını verdi.

ABD ekonomisi için yeni 'Kriz' çanları: Bu kez Japon devi açıkladı

YUMUŞAK İNİŞ UMUTLARI KIRILDI

Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'de Kovid-19 salgınına karşı uygulanan politikaların tedarik zincirindeki sıkıntıları artırmasıyla yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon, Fed'in üzerindeki baskıyı daha da yoğunlaştırdı. Fed'in yüksek enflasyonla mücadelede sıkı para politikası adımlarıyla vites artırması, ekonomide 'Yumuşak iniş' umutlarını kırdı.

ABD ekonomisi için yeni 'Kriz' çanları: Bu kez Japon devi açıkladı

EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI

Fed'in enflasyonu kontrol altına almak adına yaptığı hamlelerin ardından ABD ekonomisi 2022 yılının ilk çeyreğinde beklenmedik bir şekilde yüzde 1,5 daraldı. Bu durumun Fed'in enflasyonu kontrol altına almak adına daha da agresifleştiği ortamda olması ülke ekonomisi için 'Resesyon' geliyor söylemlerini beraberinde getirdi.

ABD ekonomisi için yeni 'Kriz' çanları: Bu kez Japon devi açıkladı

JAPON DEVİ AÇIKLADI: 2022 YILI BİTMEDEN RESESYON GELEBİLİR

Fed'in fiyat artışlarını kontrol atına almak için agresif faiz artırımlarına yönelmesinin, finansal şartların daha da sıkılaştırılmasının ABD ekonomisini yavaşlatacağını savunan Nomura, tüketici güveninde zayıflama, enerji ve gıda arzında sıkıntıların kötüleşmesi ve küresel görünümde kötüleşmenin ABD'nin yıl sonundan önce resesyona girmesine yol açacağını öngördü.


ABD için 2022 yılı GSYH büyüme beklentisini yüzde 2,5'ten yüzde 1,8'e indiren Nomura, 2023 yılı için yüzde 1,3 büyüme olan beklentisini ise yüzde 1'e indirdi.

ABD ekonomisi için yeni 'Kriz' çanları: Bu kez Japon devi açıkladı

RESESYON NEDİR? ABD EKONOMİSİ İÇİN RESESYON YAKIN MI?

Bir ekonomide temelde resesyon olabilmesi için arda arda 2 çeyrek daralma görülmesi gerekir. Parasal sıkılaşmanın güçlendiği ortamda ABD ekonomisi için resesyondan söz edilebilmesi için yılın ikinci çeyreğinde de daralma görülmesi gerekir. Uzmanlar ilk çeyrekteki sürpriz daralmanın ABD ekonomisi için bir uyarı olduğunu ifade etti.

ABD ekonomisi için yeni 'Kriz' çanları: Bu kez Japon devi açıkladı

ABD EKONOMİSİ İÇİN EN KÖTÜ SENARYO: STAGFLASYON

Stagflasyonun olması için durgun giden bir ekonominin yanı sıra yükselen enflasyon ve yüksek işsizlik olması gerekir.

ABD'de sıkı para politikası adımlarına rağmen yüksek enflasyonun kontrol altına alınamaması ve bunun üzerine ekonomik daralmanın görülmesi, 'Stagflasyon krizi' endişelerini artırdı. Temelde stagflasyonun olması için durgun giden bir ekonominin yanı sıra yükselen enflasyon ve yüksek işsizlik olması gerekiyor.
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ABD ekonomisi için yeni 'Kriz' çanları: Bu kez Japon devi açıkladı
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