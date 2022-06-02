Otomobil tarihinde devrim: Böylesi daha önce yapılmadı!

Elektrikli otomobillerde şarj problemi birçok otomobil kullanıcısı için büyük sorun. Herkesin aklında elektrikli otomobillerin pil ömrü ne kadar? ? Elektrikli otomobilin şarjı ne kadar gidiyor? Elektrikli otomobil ile ilgili en büyük endişelerden biri, pillerin birkaç yıl kullanımdan sonra, ciddi masraflarla değiştirilmesi gerektiği gerçeğiydi. Tesla araştırmacısı Jeff Dahn, otomobil tarihinde devrim niteliğinde olacak bir araştırmayı duyurdu. Dahn, doğru koşullar altında 100 yıl dayanabilecek bir pil tasarımı geliştirdiklerini açıkladı.

Elektrikli otomobil denilince akla ilk gelen şey şarj ömrü ve şarj istasyonları oluyor. Sıfır emisyon kaygısı, enerji güvenliği ve gelişen teknoloji, elektrikli araçların artmasına neden oldu. Elektrikli otomobilleri yöneliş başlangıçta iyi görünse de, kısa ömürlü pillerin değişimi, kullanıcının bütçesini bir hayli zorluyor.Çok daha uzun ömürlü olacak bir pil tasarımı geliştirdiklerini belirten Tesla araştırmacısı ve Dalhousie Üniversitesi Profesörü Jeff Dahn, bu projesini herkesle paylaşmaya hazırlanıyor.Tesla meraklıları tarafından tanınan Jeff Dahn, 2016'dan beri Tesla'nın araştırma ortağıdır. Odak noktası, lityum iyon pillerin enerji yoğunluğunu ve ömrünü artırmak ve aynı zamanda maliyetlerini düşürmek olmuştur.Journal of the Electrochemical Society'de yayınlanan bir makalede, Dahn ve ekip arkadaşlarının, doğru koşullar altında 100 yıl dayanabilecek bir pil tasarımı oluşturduğunu iddia ediyor. Dahn makalesinde, Li[Ni0.5Mn0.3Co0.2]O2 kimyasıyla ('NMC 532') dayalı hücreleri LiFePO4 ile karşılaştırıyor. Tesla'nın şu anda Avrupa'ya ithal edilen Çin yapımı standart Model 3 otomobillerinde kullandığı 'Lityum Demir Fosfat' (diğer adıyla LFP) kimyasıdır.LFP kimyası, daha yaygın Lityum-İyon alternatiflerinden daha düşük enerji yoğunluğuna sahiptir, ancak daha ucuz, daha dayanıklı ve iddiaya göre daha güvenlidir, 12.000 şarj-deşarj döngüsüne kadar dayanabilir.Dahn'ın NMC 532 hücreleri, yaklaşık 2.000 döngüden sonra hiçbir kapasite kaybı göstermedi. Makalede, bunun 100 yıllık bir kullanım ömrü anlamına geleceği belirtiliyor. Bu da otomobil tarihinde devrim olacak bir çalışma olduğunu gösteriyor.