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Bakan Akar, Romanya'da Türk şehitliğine ziyarette bulundu!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya'da şehit düşen askerlerden 935'inin defnedildiği Türk şehitliğini ziyaret etti, mezarlara karanfil bıraktı. Bakan Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Bükreş'teki temaslarını sürdürüyor.

Ekleme: 2.06.2022 - 22:08 Güncelleme: 2.06.2022 - 22:08 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar, Romanya'da Türk şehitliğine ziyarette bulundu!
Romanya'da Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, Başbakan Nicolae Ionel Ciuca ve Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşen Akar, daha sonra Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya'da şehit düşen askerlerden 935'inin defnedildiği Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Saygı duruşu ve askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çalmasıyla başlayan törende önce Bakan Akar, ardından Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu anıta çelenk koydu.

Şehitlik defterini de imzalayan Bakan Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile şehit askerlerin mezarlarına karanfil bıraktı.
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