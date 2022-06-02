  • USD: 16,44 - 16,47
  • EURO: 17,57 - 17,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD NATO Genel Sekreteri, Biden ile Türkiye hakkında görüştü!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine olan itirazını ABD Başkanı Joe Biden ile konuştu. Görüşme sonrası açıklamada bulunan Stoltenbergi "Bir NATO müttefiki olan Türkiye, bazı endişelerini dile getirdiğinde biz her zaman NATO içinde bunu oturup konuşup, bir ortak yol bulmalıyız. " dedi.

ABD NATO Genel Sekreteri, Biden ile Türkiye hakkında görüştü!
Ekleme: 2.06.2022 - 21:22 Güncelleme: 2.06.2022 - 21:37 / Editör: Ozge Selin
ABD NATO Genel Sekreteri, Biden ile Türkiye hakkında görüştü!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yaptığı görüşmenin ardından Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Biden ile hem Ukrayna'da devam eden savaşı hem de ay sonunda Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'ni ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun daha az etkili olmasını istedi ve Ukrayna'yı işgal etti. Ancak doğu kanadında daha çok NATO'nun güçlenmesine yol açtı.' ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, NATO'nun daha da genişlemesi kapsamında son olarak İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusunda bulunduğunu anımsatarak, Türkiye'nin bu konudaki duruşunu değerlendirdi.

'Stockholm, Helsinki ve Ankara'dan yetkilileri bir araya getireceğiz'
Türkiye'nin 'önemli bir NATO müttefiki' olduğunu vurgulayan Stoltenberg, şunları söyledi:

'Bir NATO müttefiki olan Türkiye, bazı endişelerini dile getirdiğinde biz her zaman NATO içinde bunu oturup konuşup, bir ortak yol bulmalıyız. Şu anda da tam olarak bunu yapıyoruz. Ankara ile Türkiye yönetimi ile yakın temas halindeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşuyoruz. Aynı zamanda İsveç ve Finlandiya ile de konuşuyoruz. Yakın zamanda Stockholm, Helsinki ve Ankara'dan üst düzey yetkilileri bir araya getireceğiz.'

Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik konusunda önemli katkıları olduğuna, Irak ve Suriye gibi ülkelerle komşuluğu dolayısıyla coğrafi açıdan da önem taşıdığına işaret ederek, 'DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin kilit bir rolü vardı. Aynı zamanda Karadeniz'de de Rusya ile yakın ve önemli bir konumda. Bu nedenle de Türkiye ile oturup konuşup, doğru yolu bulmalıyız.' değerlendirmesinde bulundu.

Tüm NATO üyeleriyle olduğu gibi Biden ile de Türkiye'nin itirazını konuştuklarını bildiren Stoltenberg, bu konunun asıl muhataplarının İsveç ve Finlandiya olduğunu kaydetti.
Hulki Cevizoğlu altılı masanın planını anlattı!
ABD NATO Genel Sekreteri, Biden ile Türkiye hakkında görüştü!
Bakan Çavuşoğlu'ndan somut adım vurgusu: Anlamak yetmez!
Ömer Çelik'ten 3 kelimelik 'Kemal Kılıçdaroğlu' tarifi!
HDP'li Pervin Buldan'dan CHP'ye Mansur Yavaş tepkisi!
MSB bu sözlerle duyurdu: Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi!
Veli Ağbaba: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu!
Kılıçdaroğlu dünü unuttu, 2012'de madalya alan bakanı eleştirdi!
Finlandiya, FETÖ'cüleri ve PKK'lıları Türkiye'ye iade etmeyeceğini açıkladı!
AB ülkelerinden Rusya'dan petrol alımına yasak!
Borsa İstanbul'dan yeni rekor!
Tanju Özcan'dan görülmemiş pişkinlik... Kendisini protesto edenleri bakın nasıl izledi!
Başkan Erdoğan'dan uzay vizyonu ile alay eden muhalefete tepki: İHA'larla da alay ediyordunuz, şimdi siparişleri yetiştiremiyoruz...
BAYKAR'dan Litvanya'ya anlamlı Bayraktar TB2 hediyesi
Süleymaniye'de MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
Yunanistan’dan küstah propaganda! Türkiye karşıtı 16 haritalı kampanya başlattılar
Suriye operasyonunda en kritik nokta! Tüm hazırlıklar tamam, eller tetikte Başkomutanın talimatı bekleniyor
Gaziantep'te karısını öldürmüştü: 'Silahı CHP İlçe binasından aldı'
Suriye'den flaş görüntüler! 2 bin kişiyle gerçekleşti
İşgalci İsrail güçleri Filistinli bir ailenin evini havaya uçurdu
Otomobil tarihinde devrim: Böylesi daha önce yapılmadı!

Otomobil tarihinde devrim: Böylesi daha önce yapılmadı!

Bu yolu herkes geçemez! İşte dünyanın en tehlikeli yolu!

Bu yolu herkes geçemez! İşte dünyanın en tehlikeli yolu!

Büyük serveti kaçırdı! Tarlasından çıkan taşları...

Büyük serveti kaçırdı! Tarlasından çıkan taşları...

Google dijital telif yasası: ''Can suyu olacak!''

Google dijital telif yasası: ''Can suyu olacak!''

Gökyüzü kızıla boyandı! Birçok ilde etkili oldu!

Gökyüzü kızıla boyandı! Birçok ilde etkili oldu!

Ordu'da eski eşini yakan kocanın yargılanması devam ediyor! Mağdur kadından can yakıcı ifadeler: Mangal yanıyormuş gibi izledi

Ordu'da eski eşini yakan kocanın yargılanması devam ediyor! Mağdur kadından can yakıcı ifadeler: Mangal yanıyormuş gibi izledi