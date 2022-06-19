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Önce sınava girmekten vazgeçti! İkna edilince kimliği olmadığını fark etti: Üniversite vakit kaybı iş kuracağım

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin ikinci oturumu saat 10.15 itibarıyla başladı. Beyoğlu'nda gözlüğünü emanete bırakmaya giden bir öğrenci sınava girmekten vazgeçti. Sınava girmek istemeyen öğrenciyi çevredekiler ikna ederek, alkışlarla fakültenin kapısına getirdi. Bu kez de yanında kimliği olmadığı için sınava giremeyen Boran Elaldı, "Üniversite benim için vakit kaybı, iş kuracağım" dedi.

Ekleme: 19.06.2022 - 16:34 Güncelleme: 19.06.2022 - 16:39 / Editör: Ozge Selin
Önce sınava girmekten vazgeçti! İkna edilince kimliği olmadığını fark etti: Üniversite vakit kaybı iş kuracağımBeyoğlu'ndaki İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nde YKS yoğunluğu yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren gelen öğrenciler, evrakları kontrol edilerek, üst aramasından geçirildi.

Önce sınava girmekten vazgeçti! İkna edilince kimliği olmadığını fark etti: Üniversite vakit kaybı iş kuracağım

Sınavın başlamasına kısa bir süre kala gelen bir öğrenciden, güneş gözlüğünü emanete bırakması istendi. Boran Elaldı, gözlüğünü teslim etmeye giderken sınava girmekten vazgeçti.

Önce sınava girmekten vazgeçti! İkna edilince kimliği olmadığını fark etti: Üniversite vakit kaybı iş kuracağım

Elaldı'yı bir veli ikna ederek alkışlar eşliğinde salona getirdi. Ancak bu sefer de öğrencinin kimliğinin yanında olmadığı anlaşıldı.

Önce sınava girmekten vazgeçti! İkna edilince kimliği olmadığını fark etti: Üniversite vakit kaybı iş kuracağım

"ÇOCUĞUMU YERİNE KOYDUM"
Öğrenciyi ikna edip sınav kapısına getiren Vehbi Yıldırım "Kendi çocuğumu onun yerine koydum. Güneş gözlüğüyle gelmiş, içeri almadılar. Gözlüğü  bahane ederek gidiyordu, orada görüncü ikna ettim" dedi.

Önce sınava girmekten vazgeçti! İkna edilince kimliği olmadığını fark etti: Üniversite vakit kaybı iş kuracağım

"ÜNİVERSİTE BENİM İÇİN ZAMAN KAYBI"
Boran Elaldı "Zaten öylesine gelmiştim, girmeyecektim. Üniversite benim için vakit kaybı. İş kuracağım. Eşyaları bırakmam gerekiyormuş. Ben de götürdüm bıraktım eşyaları.

Önce sınava girmekten vazgeçti! İkna edilince kimliği olmadığını fark etti: Üniversite vakit kaybı iş kuracağım

Benden 7 lira istediler. Zaten üniversite sınavı için 115 lira verdim. Niye bir daha para veriyorum dedim. Ben de boşverdim gitti. Zaten TYT'ye yetişememiştim. Giriş belgesinde her şey var diye kimliğimi almadım" diye konuştu.

Önce sınava girmekten vazgeçti! İkna edilince kimliği olmadığını fark etti: Üniversite vakit kaybı iş kuracağım

ADAYLARIN ISRARI KAPILARI AÇTIRDI
Avcılar'da bir okulda bahçe kapısının kapatılmasından hemen sonra gelen 2 aday, ısrarlarıyla içeri girmeyi başardı.

Önce sınava girmekten vazgeçti! İkna edilince kimliği olmadığını fark etti: Üniversite vakit kaybı iş kuracağım

Sınava girecekleri Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'nda son ana kadar test çözmeye devam eden 2 kız öğrenci de dikkat çekti.

Önce sınava girmekten vazgeçti! İkna edilince kimliği olmadığını fark etti: Üniversite vakit kaybı iş kuracağım

Veliler bahçeden çıkarıldıktan sonra, iki aday kapının açılması için ısrar etti. Görevliler sonunda kapıyı açarak adayları içeri aldı.
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