  • USD: 17,29 - 17,32
  • EURO: 18,17 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İBB'ye 'izinsiz ağaç kesimi'nden idari para cezası kesildi

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Emirgan Korusu'nda izinsiz 54 ağacın kesildiğinin tespiti üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına idari para cezası tutanağı düzenlendiğini açıkladı.

İBB'ye 'izinsiz ağaç kesimi'nden idari para cezası kesildi
Ekleme: 18.06.2022 - 16:24 Güncelleme: 18.06.2022 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
İBB'ye 'izinsiz ağaç kesimi'nden idari para cezası kesildi
Müdürlüğün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Emirgan Korusu'nda ağaç kesildiğine dair ihbar üzerine yapılan denetimlerde, daha önce kesimine izin verilen ağaçların dışında izinsiz olarak İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığınca 54 adet çeşitli türlerde ağacın kesildiği tespit edilmiştir. Emirgan Korusu'nda izinsiz kesilen ağaçlar için 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına idari para cezası tutanağı düzenlenmiştir.'

HAMZA DAĞ'DAN İBB'YE TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Dağ, "İBB Başkanı yakında İstanbul’da kendisini alkışlatmaya yaprak dahi bulamayacak. Çırağan’daki çınarlardan sonra Emirgan Korusu’nda da İBB tarafından ağaç katliamı yapıldı. Çevreci örgütler ve ünlüler ne mi yapıyor? Onlara göre “Mesele ağaç değil” siz hala anlamadınız mı?" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj: Böyle yaparsanız süreç ilerlemez...
İBB'ye 'izinsiz ağaç kesimi'nden idari para cezası kesildi
Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler tekrar başlayabilir
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal paylaşım: Sosyal medyadan tepki yağdı! 'Bunlar bu ülkeye düşman'
Rum Kesimi'nde büyük rezalet! Skandal isim tatbikatta görüldü! Terörist başı Abdullah Öcalan yakalanmadan önce...
Alman basınından Bayraktar TB2 analizi
YKS Maratonu'nda saniyelerle yarış! İçeri giremeyince kapıdan atladı...
Kabus geri dönüyor! Ankaralılar dikkat: Valilikten sağanak yağış ve sel uyarısı
İETT otobüsü mahalleyi birbirine kattı: 17 araca çarptı! Şoför kaçtı...
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin sondaj gemileri çifte kazanç sağladı
PKK’nın basın yayın yapılanmasına darbe... Haber adı altında örgüt talimatları aktarılmış
Kadıköy'de denizden çıkan cesedin sırrı belli oldu: 'Kimse yardım etmedi
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert sözler!
Başkan Erdoğan'dan dünyaya 'TOGG' mesajı! Bu sözlerle duyurdu...
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir bedava elektrik vaadi daha: Tüm çiftçilere ücretsiz vereceğiz
Limni Adası'na F-16 indirdiler: Yunanistan adalar üzerinden tahrik etmeye devam ediyor
Battık bittik algısı işleyen CHP'li Faik Öztrak'tan itiraf gibi sözler: Hazinede 500 milyarı aşkın para var...
O dostluk gerçekten bozuldu! İsveç Başbakanı Andersson'un açıklaması PKK'lı vekili çok kızdıracak
Pegasus çalışanının alkol masasında Kadir Gecesi ile dalga geçmesine iddianame! Hapsi isteniyor...
Elon Musk İstanbul’un Fethi mesajı! Sosyal medya ayağa kalktı…

Elon Musk İstanbul’un Fethi mesajı! Sosyal medya ayağa kalktı…

TOGG'dan flaş paylaşım! Yerli otomobil için önemli: Yüzde 99'u tamamlandı!

TOGG'dan flaş paylaşım! Yerli otomobil için önemli: Yüzde 99'u tamamlandı!

Bitcoin 20 bin doların altına düştü

Bitcoin 20 bin doların altına düştü

İstanbul Boğazı turkuaza döndü

İstanbul Boğazı turkuaza döndü

Küresel piyasalarda korkutan gelişme! Hızla resesyona doğru gidiyor!

Küresel piyasalarda korkutan gelişme! Hızla resesyona doğru gidiyor!

Karne günü korkunç olay: Liseli Kartal Emir Uludağ feci şekilde can verdi!

Karne günü korkunç olay: Liseli Kartal Emir Uludağ feci şekilde can verdi!