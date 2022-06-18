İBB'ye 'izinsiz ağaç kesimi'nden idari para cezası kesildi

Müdürlüğün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Emirgan Korusu'nda ağaç kesildiğine dair ihbar üzerine yapılan denetimlerde, daha önce kesimine izin verilen ağaçların dışında izinsiz olarak İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığınca 54 adet çeşitli türlerde ağacın kesildiği tespit edilmiştir. Emirgan Korusu'nda izinsiz kesilen ağaçlar için 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına idari para cezası tutanağı düzenlenmiştir.'HAMZA DAĞ'DAN İBB'YE TEPKİAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Dağ, "İBB Başkanı yakında İstanbul’da kendisini alkışlatmaya yaprak dahi bulamayacak. Çırağan’daki çınarlardan sonra Emirgan Korusu’nda da İBB tarafından ağaç katliamı yapıldı. Çevreci örgütler ve ünlüler ne mi yapıyor? Onlara göre “Mesele ağaç değil” siz hala anlamadınız mı?" dedi.