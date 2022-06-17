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Pegasus çalışanının alkol masasında Kadir Gecesi ile dalga geçmesine iddianame! Hapsi isteniyor...

Alkol masasından paylaşım yaparak Kadir Gecesi ile dalga geçen Pegasus çalışanları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Skandal paylaşımı yapan Onur T. hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği değerleri alenen aşağılama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Ekleme: 17.06.2022 - 16:45 Güncelleme: 17.06.2022 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
Pegasus çalışanlarının alkol masasından paylaşım yaparak Kadir Gecesi ile dalga geçmesi olayında flaş bir gelişme yaşandı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pegasus çalışanları tarafından Kadir Gecesi sosyal medyada paylaşılan alkollü ortam fotoğrafına iddianame düzenlendi

İddianamede, şüpheli Onur T. ve arkadaşlarının bir restoranda eğlenirken ellerinde alkol aldıkları bardakların bulunduğu bir fotoğraf çektikleri anlatıldı.

DEĞERLERİ ALENEN AŞAĞILAMA
Şüphelinin, bu fotoğrafı Instagram hesabından 27 Nisan'da "Kadir Gecesi özel, Rabb'im kabul etsin" ifadeleriyle paylaştığı belirtilen iddianamede, bu paylaşımla "halkın bir kesiminin benimsediği değerleri alenen aşağılama" suçunu oluşturduğu kaydedildi. İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Onur T, sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ve söz konusu paylaşımın kendisi tarafından sadece arkadaşlarının görebildiği hesabından yaptığını anlatarak arkadaşının doğum günü nedeniyle toplandıklarını, bir süre sonra fotoğrafın sosyal medyada yayıldığını söyledi.

Paylaşımı mizah amacıyla yaptığını ve kesinlikle İslam dinine, inananlarına veya Kadir Gecesi'ne yönelik aşağılama, dalga geçme veya küçük düşürme amacı taşımadığını savunan şüpheli, "Olayların bu aşamaya gelmesinden dolayı üzgün ve pişmanım." dedi.

İddianamede, Kadir Gecesi'nin İslam dini ve İslam dinine inananlar için dini bir değer olduğuna vurgu yapılarak şüphelinin İslam inancına mensup kişilerce kutsal kabul edilen Kadir Gecesi'nde, suça konu fotoğrafı "Kadir Gecesi özel Rabb'im kabul etsin" yazısıyla paylaşmasının "İslam dinince kutsal sayılan değerleri aşağılama niteliğinde olduğu" belirtildi.

Şüpheli Onur T'nin fiilinin, toplumun birlikte yaşama duygusuna zarar verme niteliğinde olduğu ve toplumsal barışı bozmaya elverişli bulunduğu kaydedilen iddianamede, şüphelinin "halkın bir kesiminin benimsediği değerleri alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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