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Battık bittik algısı işleyen CHP'li Faik Öztrak'tan itiraf gibi sözler: Hazinede 500 milyarı aşkın para var...

Ekonomiyi kötülemek için her fırsatta kamera karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak kendini patlatan bir açıklama yaptı. 10 Haziran'da hükümeti hedef alarak "Kasada para kalmadı." diyen Faik Öztrak bugün yaptığı açıklamada ise "Hazine'de 500 milyarı aşkın para var, asgari ücrete hemen zam yapın." dedi. Öztrak yaptığı açıklamalar ile kendi kendisini yalanlarken 'ekonomik kötü' algısı yapmak için yalan söylediklerini de itiraf etmiş oldu.

Battık bittik algısı işleyen CHP'li Faik Öztrak'tan itiraf gibi sözler: Hazinede 500 milyarı aşkın para var...
Ekleme: 17.06.2022 - 16:30 Güncelleme: 17.06.2022 - 16:35 / Editör: Ozge Selin
Battık bittik algısı işleyen CHP'li Faik Öztrak'tan itiraf gibi sözler: Hazinede 500 milyarı aşkın para var...
Her fırsatta ekonomiyi hedef alan Cumhuriyet Halk Partili isimlerden Faik Öztrak kendini patlattı.

10 HAZİRAN: KASADA PARA YOK
CHP Sözcüsü Faik Öztrak 10 Haziran'da hükümeti hedef alarak ' Merkez bankasının kasası 53 milyar dolar açık veriyor. Kasada para yok.' dedi.

17 HAZİRAN: HAZİNEDE 500 MİLYARI AŞKIN PARA VAR
Faik Öztrak bugün yaptığı açıklamada ise 'Hazinede 500 milyarı aşkın para var, asgari ücrete hemen zam yapın.' ifadelerini kullandı.

YALAN SÖYLEDİĞİNİ İTİRAFI
Öztrak yaptığı açıklamalar ile kendi kendisini yalanlarken 'ekonomik kötü' algısı yapmak için yalan söylediklerini de itiraf etmiş oldu.

FAİK ÖZTRAK'IN BOMBALARI
Her fırsatta Türkiye ekonomisi üzerinden kriz tellallığı yapan ve ülkeyi 'krizden' çıkartacağını iddia eden Faik Öztrak kimdir?

Battık bittik algısı işleyen CHP'li Faik Öztrak'tan itiraf gibi sözler: Hazinede 500 milyarı aşkın para var...

GÖREVDE OLDUĞU YILLARDA TÜRKİYE BUHRANI YAŞADI
2000-2001 yıllarında BDDK Başkan Yardımcısı ve peşinden 2001-2003 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı görevinde bulunan çamur siyasetinin sözcüsü olan Faik Öztrak, sömürge yasalarını  kabul ederek IMF'den borç para almaya çalıştı ve ayrıca yüzde 190'lık faizler ve yüksek enflasyon ile vatandaşların ekonomik buhran yaşamasına sebebiyet verdi.

Battık bittik algısı işleyen CHP'li Faik Öztrak'tan itiraf gibi sözler: Hazinede 500 milyarı aşkın para var...

BANKALAR PEŞİ SIRA BATTI
'Ekonomi dehası' Faik Öztrak'ın 2.5 yıllık görev süresince bankalar üzerinde de büyük bir baskı oluştu. Öztrak'ın görev yaptığı zamanda 20 bankaya el konuldu ve bu bankalar teker teker battı.

IMF'nin isteği ile zararda olan 20 bankanın faaliyet izni kaldırılmadı. Devlet bu bankalara hissedar yapıldı. BDDK kararı ile hisseleri fona devrolan bankaların tüm yükümlülüklerine garanti verildi.

Battık bittik algısı işleyen CHP'li Faik Öztrak'tan itiraf gibi sözler: Hazinede 500 milyarı aşkın para var...

Devlet, Öztrak ve ekibi yüzünden hissedar olduğu bankaların bütün borçlarını ödemek zorunda kaldı.

Hazine tahvil ve bonoları Demirbank'a sattı. Öztrak, bankaya likidite desteği vermeyen BDDK ekibindeydi. Göz göre göre Demirbank'ın batmasına sebep oldu.

Battık bittik algısı işleyen CHP'li Faik Öztrak'tan itiraf gibi sözler: Hazinede 500 milyarı aşkın para var...

IMF DÜNYA BANKASI VE FAİK ÖZTRAK!
Batık ekonomiyi düzeltsin diye Ecevit Hükümeti tarafından göreve getirilen Kemal Derviş, Faik Öztrak'ı 16 Mart 2001 yılında Hazine Müsteşarı yaptı. Göreve gelmesinin hemen ardından soluğu IMF ve Dünya Bankası'nın yanında aldı. IMF bu süreçte ülkemize borç para vermek için dışa bağımlı kılan yasaları dayattı.

5.4 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZİ BUHAR ETTİ
Faik Öztrak, yakın ilişkilerinin olduğu dönemin Doğan Grubuna, dalgalı kura geçileceği bilgisini geçti ve bir gecede dolar kuru 2 katına çıktı. CNN Türk tarafından gece vakti duyurulan haberinhemen ardından 684 bin TL olan dolar kuru 1.2 milyon TL'ye yükseldi.

Bu artışı duyurmadan önce 21 bankaya düşük fiyattan dolar kuru satışı gerçekleştirmeyi de ihmal etmeyen Faik Öztrak, böylece 5.4 milyarlık doları da buhar etti.

1 YILDA 40 BİN İŞSİZ
Görevde olduğu 2000-2003 yılları arasında politika faizleri yüzde 190 olan ekonomi dehası Faik Öztrak ayrıca sadece 2001 yılında 40 bin yeni işsizin oluşmasına sebebiyet verdi. Devlet ve halk daha çok fakirleşti. Dostları olan zenginler ise servetlerine servet kattı.

Battık bittik algısı işleyen CHP'li Faik Öztrak'tan itiraf gibi sözler: Hazinede 500 milyarı aşkın para var...

AİLESİ DE EN AZ SOSYETE ÇOCUĞU FAİK KADAR BAŞARILI!
Faik Öztrak'ın ailesinin kurmuş olduğu ilişkiler ve usülsüz işler ile adı çıkmış durumda. Dede Faik Öztrak'ın usülsüz şekilde Şeker Fabrikaları'na ortaklığı bulunmakta.

Battık bittik algısı işleyen CHP'li Faik Öztrak'tan itiraf gibi sözler: Hazinede 500 milyarı aşkın para var...

25 Ocak 1939 yılında İnönü tarafından İçişleri Bakanlığı'na getirildi.

Ayrıca 1962 ve 1975'te Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev alan babası Orhan Öztrak'ın 'Bol içki ve sigara içilir inşallah' dileğiyle bir 'snack bar' açtığı görülüyor.

Battık bittik algısı işleyen CHP'li Faik Öztrak'tan itiraf gibi sözler: Hazinede 500 milyarı aşkın para var...

Orhan Öztrak, babası gibi İnönü tarafından İçişleri Bakanlığı'na getirilmiş.

AMCA ÖZTRAK DARBE YÖNETİMİ İLE EL ELE KOL KOLA
Yalanın ve kirli siyasetin sözcüsü Faik Öztrak'ın amcası İlhan Öztrak darbe yönetiminde üyelik aldı. İlhan Öztrak, hem Fahri Korutürk hem de Kenan Evren tarafından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne getirildi.

Diğer amcası olan Adnan Öztrak'ın da TRT'nin ilk Genel Müdürlüğü görevine getirilmiş olması Türkiye Cumhuriyeti, Öztrak Ailesi önemli makamlara gelsin diye kurulmuş dedirtiyor.

Battık bittik algısı işleyen CHP'li Faik Öztrak'tan itiraf gibi sözler: Hazinede 500 milyarı aşkın para var...

CHP'DE KOLTUĞUNA DOKUNULMAYAN TEK İSİM
IMF'nin elemanı gibi çalışan Faik Öztrak, 2002'de CHP'den milletvekili yapıldı, MYK'ya yükseltilmiş ve Kılıçdaroğlu'nun 9 yıllık döneminde 'koltuğuna dokunulmayan' tek MYK Üyesi Faik Öztrak olmuştu.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ABD temaslarında en yakınındaki isim olan Öztrak, 17-25 Aralık sürecinde CHP liderinin FETÖ temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmede bizzat yer almıştı.
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Battık bittik algısı işleyen CHP'li Faik Öztrak'tan itiraf gibi sözler: Hazinede 500 milyarı aşkın para var...
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