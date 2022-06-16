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Putin'in sağ kolundan 'Türkiye'nin olası harekatından endişeliyiz' çıkışı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonlarına ilişkin 'Endişeliyiz' açıklaması yaptı. Türkiye sınırları da dahil olmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusundaki saldırıları kınadıklarını söyleyen Lavrentyev, "Operasyon 'ayrılıkçı grupları' harekete geçirir, sorunlar başka yolla çözülmeli." dedi.

Putin'in sağ kolundan 'Türkiye'nin olası harekatından endişeliyiz' çıkışı!
Ekleme: 16.06.2022 - 19:21 Güncelleme: 16.06.2022 - 19:22 / Editör: Ozge Selin
Putin'in sağ kolundan 'Türkiye'nin olası harekatından endişeliyiz' çıkışı!
Lavrentyev, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilen Suriye konulu 18. Astana görüşmelerinin genel oturumu sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik açıkladığı askeri operasyon niyetini değerlendiren Lavrentyev, 'Bildiğimiz gibi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde operasyon düzenleme kararı henüz ilan edilmedi.' dedi.

'GERİLİMİN ARTMASINI NE RUSYA NE IRAK NE DE İRAN İSTER'
Lavrentyev, 'Biz Türk dostlarımıza söz konusu operasyonun, Suriye'nin kuzeyinde gerilimin artmasına ve ayrılıkçı grupların harekete geçmesine yol açabileceğini ifade ettik ki bunu ne Rusya, ne Irak ve İran ister. Bu nedenle var olan sorunları çözmek için başka yolların olduğuna inanıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Rusya olarak Türkiye sınırları da dahil olmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusundaki saldırıları kınadıklarını belirten Lavrentyev, 'Bu konuda tüm taraflarla çalışmaların yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kuzeydoğudaki Kürt grupların Türkiye'ye ve Suriyelilere yönelik saldırılarının ele alınması gerekir.' diye konuştu.

'SORUNU SURİYE HÜKÜMETİ ÇÖZER'
Lavrentyev, Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD etkisinin büyük olduğuna işaret ederek, 'Açıkça söylemek gerekirse, askeri operasyon şu anda var olan tüm sorunları çözmeyecektir. Yani, burada Türkiye'nin milli güvenlik sorununu tamamen ortadan kaldırmayacağından bahsediyorum. Bana göre, bu sorun ancak Suriye hükümet güçlerinin sınıra yakın bölgelerinde tam kontrolü ele almasıyla çözülebilir, bunu henüz görmedik. Orada halen Kürt unsurlar mevcut.' değerlendirmesinde bulundu.

'MÜLTECİLER ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR'
Ayrıca Suriye'deki insani durum kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) sınır ötesi yardım hususuna ilişkin 2585 sayılı kararına değinen Lavrentyev, 'Elimizdeki verilere göre, Suriyeli mültecilerin çoğu ülkelerine dönmek istiyor. Onlar Suriye'de güvenlik alanında iyileşmenin olduğunu görüyor. Ancak Suriye'nin yeniden inşası konusunda uluslararası toplumun yardımına ihtiyaç var. Bu alanda BM'nin 2585 sayılı kararının kabul edilmesinden bu yana bir yıl geçti ama Batı ülkeleri vaatlerin hiçbirini yerine getirmedi ve bizimle hiç temas etmedi.' ifadelerini kullandı.
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