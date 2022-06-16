MİT ve TSK'dan nokta operasyonunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır ötesinde başlattığı Pençe Harekatlarıyla PKK'ya ağır darbe vururken, MİT'in de istihbarat desteği ile örgütün üst düzey yöneticileri nokta atışıyla etkisiz hale getiriliyor. Hava destekli nokta operasyonlarında önlemli bir rolü olan SİHA'larla PKK'ya ağır bir darbe daha indirildi. MİT'in yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu terör örgütü mensuplarının Musul'un Sincar kentinde toplantı halinde olduğu an tespit edildi. Örgütün yeni bir Kandil oluşturmaya çalıştığı Sincan'daki nokta operasyonu için düğmeye basıldı. Söz konusu binanın önce uydu üzerinden koordinatları çıkarıldı. Alınan görüntülerin incelenmesinin ardından dün yani 15 Haziran'da SİHA'lar havalandı, PKK'nın sözde meclis binası üst üste iki atışla vuruldu. Nüfuz edici yerli be milli mühimmatların kullanıldığı nokta operasyonunda 6 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Yapılan çalışmalar sonucu etkisiz hale getirilen 6 terörist aracında örgütün sözde ana karargahı olan İran-Irak sınırındaki Kandil'den geldikleri değerlendirilen sözde üst düzey teröristlerin de olduğu öğrenildi.