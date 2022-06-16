  • USD: 17,29 - 17,32
  • EURO: 17,98 - 18,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MİT ve TSK'dan nokta operasyonunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

MİT ve TSK'nın Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde düzenlediği nokta operasyonunda toplantı halindeki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 16.06.2022 - 19:54 Güncelleme: 16.06.2022 - 19:55 / Editör: Ozge Selin
MİT ve TSK'dan nokta operasyonunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır ötesinde başlattığı Pençe Harekatlarıyla PKK'ya ağır darbe vururken, MİT'in de istihbarat desteği ile örgütün üst düzey yöneticileri nokta atışıyla etkisiz hale getiriliyor. Hava destekli nokta operasyonlarında önlemli bir rolü olan SİHA'larla PKK'ya ağır bir darbe daha indirildi. MİT'in yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu terör örgütü mensuplarının Musul'un Sincar kentinde toplantı halinde olduğu an tespit edildi. Örgütün yeni bir Kandil oluşturmaya çalıştığı Sincan'daki nokta operasyonu için düğmeye basıldı. Söz konusu binanın önce uydu üzerinden koordinatları çıkarıldı. Alınan görüntülerin incelenmesinin ardından dün yani 15 Haziran'da SİHA'lar havalandı, PKK'nın sözde meclis binası üst üste iki atışla vuruldu. Nüfuz edici yerli be milli mühimmatların kullanıldığı nokta operasyonunda 6 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Yapılan çalışmalar sonucu etkisiz hale getirilen 6 terörist aracında örgütün sözde ana karargahı olan İran-Irak sınırındaki Kandil'den geldikleri değerlendirilen sözde üst düzey teröristlerin de olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş'i kabul etti!
Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi'ni basan akademisyenler görevlerinden uzaklaştırıldı!
MİT ve TSK'dan nokta operasyonunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Putin'in sağ kolundan 'Türkiye'nin olası harekatından endişeliyiz' çıkışı!
Yunan ana muhalefet lideri Çipras'tan Miçotakis hükümetine Batı uyarısı!
Havaist korsanlığı: İhalesiz yolcu taşıyıp kamuyu zarara uğrattılar!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sürpriz çıkış: Yakın gelecek üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyorum
Öğrencilerine hazırladığı sorularla AK Parti'ye kin kustu: Sözde doçent özde provokatör!
Ege'de sular ısınırken Yunanistan ile NATO'da kritik temas!
Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz ile ilgili yeni gelişme!
Toplantı halindeki teröristler vuruldu! MİT'ten Sincar'da nokta operasyon: 6 terörist etkisiz
'Haliç çok güzel oldu' paylaşımı yapan İmamoğlu'na tepki: Senden önce tertemizdi sen temizlemediğin için yeniden kirlendi
Başkan Erdoğan duyurdu! Teşkilatlara 2023 mesajı: Seçime kadar hedef 23 milyon üye
CHP'li Veli Ağbaba Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Sarıyer'de İETT kazası! Önce otomobile sonra ağaca çarptı: Yaralılar var
Bülent Arınç'tan Türk Demokrasi Vakfı toplantısında skandal açıklamalar! Akıllara Melih Gökçen'in Bülent Arınç'a bakışı geldi!
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyonluk tazminat davası
Bekir Bozdağ'dan DBP'li Aydeniz hakkında açıklama
TBMM'de CHP'li ve HDP'li vekillerden korsan giriş! Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı perdeleyerek Meclis'e soktular!
Türkiye'nin yeni sondaj gemisi ’Abdülhamid Han’ Süper Ay’la görüntülendi
Kara ölümün kökeni bulundu! İlk tarihsel keşif!

Kara ölümün kökeni bulundu! İlk tarihsel keşif!

NATO'dan 'Bayraktar Kızılelma' ziyareti!

NATO'dan 'Bayraktar Kızılelma' ziyareti!

Konut ve iş yerlerinde otopark düzenlemesi! Bu tarihe dikkat!

Konut ve iş yerlerinde otopark düzenlemesi! Bu tarihe dikkat!

TOKİ'den ev alacaklar... Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor!

TOKİ'den ev alacaklar... Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor!

İlk kez Rize'nin Kaçkar Dağları'nda görüldü: Yeni türler ortaya çıkabilir

İlk kez Rize'nin Kaçkar Dağları'nda görüldü: Yeni türler ortaya çıkabilir

Diyanet'ten yapay et ve GDO fetvası...

Diyanet'ten yapay et ve GDO fetvası...