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Beyaz Gazete
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Cumhuriyet tarihinin en büyük öğrenci affı! Kimler yararlanacak? Hangi yılları kapsıyor?

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 2.5 milyon öğrencinin dört gözle beklediği af çalışması tamamlandı. Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine getirilecek öğrenci affının kimleri kapsayacağı belli oldu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük öğrenci affı! Kimler yararlanacak? Hangi yılları kapsıyor?
Ekleme: 16.06.2022 - 09:24 Güncelleme: 16.06.2022 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Cumhuriyet tarihinin en büyük öğrenci affı! Kimler yararlanacak? Hangi yılları kapsıyor?
2.5 milyon öğrencinin dört gözle beklediği af müjdesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısında kritik mesajlar veren Başkan Erdoğan, 'Üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde meclisimizin takdirine sunuyoruz dedi.

OKULDAN AYRILANA GERİ DÖNÜŞ KAPISI ARALANDI

Lisans yüksek lisans, doktora öğrencilerini kapsayan öğrenci affı, programı kazandığı ya da başladığı halde kayıt işlemini yapmayan.

Herhangi bir nedenden ötürü okulla ilişiği kesilen öğrencilerin okullarına geri dönmesini sağlayan Cumhurbaşkanının verdiği af müjdesinin detayları şekillenmeye başladı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük öğrenci affı! Kimler yararlanacak? Hangi yılları kapsıyor?

2018'den günümüze kadar 63 bin öğrenci aftan yararlanmıştı. Geçmişten günümüze kadar açık öğretim fakülteleri dahil 2.5 milyon öğrenci af bekliyor.

Edinilen bilgilere göre disiplin cezasından, kendi isteği ile okuldan ayrılana, Erasmustan, farabi uygulamasına kadar 42 farklı nedenle okul hayatı yarım kalan ve af bekleyen öğrencilere okullarına geri dönüş kapısı açıldı.

Açık öğretim sisteminde üst üste dört dönem kayıtlarını yenileme koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerin de bu aftan yararlanması bekleniyor.

İŞTE AFTAN YARARLANMA KRİTERLERİ
Disiplin cezası

Kendi isteğiyle okuldan ayrılma

Yabancı dil hazırlık sınıfında başarısızlık

İzinli/Kayıt dondurma

667 sayılı KHK ile yükseköğretim kurumunun kapatılması

Bilimsel hazırlık sınıfında başarısızlık

Tezinin intihalden dolayı iptal edilmesi

Azami Sürenin Dolması Nedeniyle İlişik Kesme

Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilişik kesme.
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Cumhuriyet tarihinin en büyük öğrenci affı! Kimler yararlanacak? Hangi yılları kapsıyor?
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