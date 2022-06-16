Cumhuriyet tarihinin en büyük öğrenci affı! Kimler yararlanacak? Hangi yılları kapsıyor?

2.5 milyon öğrencinin dört gözle beklediği af müjdesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.Partisinin TBMM Grup Toplantısında kritik mesajlar veren Başkan Erdoğan, 'Üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde meclisimizin takdirine sunuyoruz dedi.OKULDAN AYRILANA GERİ DÖNÜŞ KAPISI ARALANDILisans yüksek lisans, doktora öğrencilerini kapsayan öğrenci affı, programı kazandığı ya da başladığı halde kayıt işlemini yapmayan.Herhangi bir nedenden ötürü okulla ilişiği kesilen öğrencilerin okullarına geri dönmesini sağlayan Cumhurbaşkanının verdiği af müjdesinin detayları şekillenmeye başladı.2018'den günümüze kadar 63 bin öğrenci aftan yararlanmıştı. Geçmişten günümüze kadar açık öğretim fakülteleri dahil 2.5 milyon öğrenci af bekliyor.Edinilen bilgilere göre disiplin cezasından, kendi isteği ile okuldan ayrılana, Erasmustan, farabi uygulamasına kadar 42 farklı nedenle okul hayatı yarım kalan ve af bekleyen öğrencilere okullarına geri dönüş kapısı açıldı.Açık öğretim sisteminde üst üste dört dönem kayıtlarını yenileme koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerin de bu aftan yararlanması bekleniyor.İŞTE AFTAN YARARLANMA KRİTERLERİDisiplin cezasıKendi isteğiyle okuldan ayrılmaYabancı dil hazırlık sınıfında başarısızlıkİzinli/Kayıt dondurma667 sayılı KHK ile yükseköğretim kurumunun kapatılmasıBilimsel hazırlık sınıfında başarısızlıkTezinin intihalden dolayı iptal edilmesiAzami Sürenin Dolması Nedeniyle İlişik KesmeDört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilişik kesme.