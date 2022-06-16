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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 196,4 milyar lira artarak 7 trilyon 74,4 milyar liraya yükseldi.

Ekleme: 16.06.2022 - 15:59 Güncelleme: 16.06.2022 - 16:00 / Editör: Ozge Selin
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 10 Haziran ile biten haftada 196 milyar 392 milyon 74 bin lira artarak 7 trilyon 74 milyar 360 milyon 296 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,85 artışla 2 trilyon 800 milyar 40 milyon 600 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3,81 yükselişle 3 trilyon 986 milyar 448 milyon 501 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 241 milyar 851 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 213 milyar 313 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 10 Haziran itibarıyla 849 milyon dolarlık azalış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,39 artarak 842 milyar 954 milyon 537 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,74 artışla 751 milyar 751 milyon 761 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,32 yükselişle 399 milyar 835 milyon 6 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 310 milyar 165 milyon 50 bin lirası konut, 15 milyar 339 milyon 841 bin lirası taşıt ve 517 milyar 449 milyon 646 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 10 Haziran ile biten haftada 117 milyar 995 milyon 764 bin lira artarak 6 trilyon 31 milyar 702 milyon 824 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,31 artış kaydetti.
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