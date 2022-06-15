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Sevinç İnönü'nün VIP Terminaline alınmadığı iddiaları yalan çıktı!

Eski Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü' nün İstanbul Havalimanı VİP salonuna alınmadığı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Ekleme: 15.06.2022 - 22:50 Güncelleme: 15.06.2022 - 22:50 / Editör: Ozge Selin
Sevinç İnönü'nün VIP Terminaline alınmadığı iddiaları yalan çıktı!
Cumhuriyet gazetesi köşe yazarı Tuncay Mollaselvioğlu, bugünkü yazısında Eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün VIP Terminaline alınmadığını iddia eden bir yazı kaleme aldı.

Yapılan araştırmalar sonrasında iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. İstanbul Havalimanı VIP kayıtlarında yapılan taramada yakın tarihte Sevinç İnönü'nün VIP Terminalini kullanma talebinin bulunmadığı, haberde iddia edildiği gibi görevli personel ile bir konuşmanın geçmediği belirlendi.

Kayıtlarda geriye dönük olarak yapılan incelemede ise Sevinç İnönü'nün en son 11 Temmuz 2019 tarihinde VIP salonunu kullanarak Londra'ya gittiği, 26 Temmuz 2019'da ise Londra dönüşü İstanbul Havalimanı VIP Terminalini kullandığı tespit edildi.

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