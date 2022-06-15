  • USD: 17,23 - 17,27
  • EURO: 18,01 - 18,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Koca'dan MALPRAKTİS davalarıyla ilgili flaş açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: MALPRAKTİS davalarında, kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesine ilişkin YÖNETMELİK Resmi Gazete’de yayımlandı. Uygulamaların nasıl olacağı artık hepimiz için açık! Linkteki, gerçeğin beklenenin ötesinde olduğunun belgesi

Ekleme: 15.06.2022 - 01:14 Güncelleme: 15.06.2022 - 01:15 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca'dan MALPRAKTİS davalarıyla ilgili flaş açıklama!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde;

MALPRAKTİS davalarında, kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesine ilişkin YÖNETMELİK Resmi Gazete'de yayımlandı. Uygulamaların nasıl olacağı artık hepimiz için açık! Linkteki, gerçeğin beklenenin ötesinde olduğunun belgesi:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220615-14.htm

Sağlık personelinin soruşturulması ve MALPRAKTİS davalarından doğan tazminatın rücu edilmesine ilişkin YÖNETMELİK YAYIMLANDI. Buna göre: 1-Sağlık çalışanlarının soruşturma izninin verilmesi ve tazminat konularında yetkili Mesleki Sorumluluk Kurulu kurulmuştur.

2-Devlet üniversitesi kadrosundaki öğretim elemanları dışındaki sağlık çalışanlarının tıbbi iş ve işlemleri dolayısıyla yapılan şikâyetler, ilgili savcılıklar tarafından soruşturma izni için Kurula gönderilecektir.

3-Özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli ile serbest meslek icrasında hekimlerin soruşturulması da Kurulun iznine tabidir. Kurul bu şikâyetlere ilişkin ön inceleme yaptırarak soruşturma izni verilip verilmemesine karar verecektir.

4-Kurulun soruşturma iznine ilişkin verdiği karara karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilecektir.

5-Kamu idarelerince tazminat ödenmesine hükmedilen durumlarda, ilgili sağlık meslek mensubunun görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanmasının sebebiyet verdiğine dair kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı olmadığı sürece rücu işlemi uygulanmayacak.

6-Tıbbi işlem ve uygulamalar sebebiyle idarece ödenen tazminatın ilgili sağlık personeline rücu edilmesi; ancak kasten görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullandığı kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi halinde mümkün olabilecek.

7-Mahkemece hükmedilen tazminatın, ancak bu şartların varlığı halinde rücu edilmesinde, ilgili sağlık personelinin kusur oranı gözetilerek rücu miktarı Kurul tarafından belirlenecektir.

8-Kurul üyeleri, rücu konusunda verdikleri kararları sebebiyle kesinleşmiş yargı kararı olmadıkça malî ve idarî yönden sorumlu tutulamayacaktır.

9-Bu mevzuat çerçevesinde başta hekimlerimiz olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımız Malpraktis baskısı yaşamadan mesleklerini bilimsel çerçevede özgürce ifa etme imkânına kavuşmuştur.

10- HEKİMLERİMİZ DE HÂKİMLERİMİZ GİBİ KORUNMUŞ, DÜNYADA BENZERİ OLMAYAN BİR GÜVENCEYE KAVUŞMUŞTUR.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş Türkiye açıklaması!
Yunan milletvekilinden Miçotakis'i kızdıracak sözler!
Ankara'da yağış devam ediyor! Hayat felç oldu!
Hulki Cevizoğlu ABD'nin 'Türkiye'de iktidar değişikliği' planını açıkladı!
HDP'li Mithat Sancar'dan ittifak ortaklarına rest!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yuvarlak masa toplantısında!
Ömer Çelik'ten çok önemli açıklamalar!
Yunanistan'da PKK destekçisi anarşist grup, Türkiye Başkonsolosluğuna karşı eylem yaptı!
İBB'den Haliç açıklaması: Durum çok da kötü değil!
İttifak ortaklarına gözdağı veren HDP'den yeni açıklama: Çok geç kaldınız!
150 yıllık İETT çöktü! Yolsuzluklar ve usulsüzlükler...
Ankara yine sele teslim! Ev ve iş yerlerini su bastı!
TİP Vekili Sera Kadıgil hadsiz sözler! Müslümanlara 'yobaz' dedi!
HDP'den 6'lı masaya tehdit: Kendi adayımızı çıkarırız!
Muharrem İnce: CHP Atatürk'ün partisi değil
Başkan Erdoğan, Ankara'da sel felaketinden etkilenen bölgeyi inceledi!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere: Bana muhalefet yapmayı öğretmeyin
Türksat 5B hizmete alındı! Başkan Erdoğan'dan Türksat 6A ve iMECE açıklaması...
'Türkiye'ye dönüp cumhurbaşkanı adayı olacağım' diyen Cem Uzan'ın niçin dönemediği ortaya çıktı
Ankara'daki sel felaketinin bilançosunu açıklayan Bakan Kurum: Bize çevrecilik dersi vermeyin
Maymun çiçeği virüsünün adı değişecek!

Maymun çiçeği virüsünün adı değişecek!

e-Devlet şifresi isteyene 300 bin lira ceza!

e-Devlet şifresi isteyene 300 bin lira ceza!

Türkiye'de yağışlar geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'den fazla arttı!

Türkiye'de yağışlar geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'den fazla arttı!

Tüm dünya bu haberi konuşuyor! WhatsApp dedikodusuyla katledildi!

Tüm dünya bu haberi konuşuyor! WhatsApp dedikodusuyla katledildi!

Eski kocasını bıçakladı! Savunması şok etti!

Eski kocasını bıçakladı! Savunması şok etti!

Sosyal medya ve internet haberciliğine yeni düzenleme! 14 madde daha kabul edildi!

Sosyal medya ve internet haberciliğine yeni düzenleme! 14 madde daha kabul edildi!