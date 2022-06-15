15 yaşındaki fenomen milyonların sahibi oldu!

15 yaşında Youtube'da bir marka haline ünlü fenomen Donald Dougher, 3 yıl önce açmış olduğu kanal sayesinde milyarder oldu.Dougher'in yapmış olduğu içerik ve paylaşımlar sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça merak edildi.Henüz reşit olmadığı için gelirinin kontrolünü ailesi sağlayan Dougher, her ay 20 bin sterlin yani yaklaşık 418 bin TL kazanıyor.Moda, yaşam ve arabalarla ilgili videolar paylaşan ünlü fenomen araba tutkusunu gözler önüne serdi. YouTube kanalına aksatmadan videolar yükleyen fenomenin 600 bin takipçisi var.15 yaşında olmasına rağmen resmen bir araba filosuna sahip olan Dougher, ehliyeti olmadığı için 18 yaşına gün sayıyor.Paylaştığı arabalar takipçileri tarafından ilgiyle karşılanıyor.Instagram ve TikTok üzerinden yüz binlerce takipçisi bulunan Dougher, arabaları sürmek için sabırsızlandığını ve filosunu genişletmek için yeni adımlar atacağını söyledi.Ünlü fenomenin yaşantısı oldukça dikkat çekiyor.