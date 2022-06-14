  • USD: 17,23 - 17,27
  • EURO: 18,01 - 18,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İtalya'daki helikopter faciasına ilişkin inceleme devam ediyor!

İtalya'da Reggio Emilia Cumhuriyet Savcılığının, 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedenlerine ilişkin incelemeleri sürüyor. İtalyan basınında yer alan haberlerde, Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağlarında 9 Haziran'da meydana gelen helikopter kazasının nasıl yaşandığına dair aydınlanmayı bekleyen pek çok nokta olduğu bildirildi

Ekleme: 14.06.2022 - 22:41 Güncelleme: 14.06.2022 - 22:47 / Editör: Ozge Selin
İtalya'daki helikopter faciasına ilişkin inceleme devam ediyor!
Soruşturmayı yürüten Reggio Emilia Cumhuriyet Savcılığından Savcı Isabella Chiesi'nin yerel basında yer alan ifadelerine göre, A119 Koala tipi helikopterde modeli itibarıyla kara kutu bulunmuyordu.

Kara kutu olmamasına karşın helikopterde herhangi bir çarpma durumunda sinyal gönderen bir cihaz bulunduğunu ancak bu hadise sırasında bu cihazın da çalışmadığını kaydeden Chiesi, felaketin nedenlerine dair henüz bir açıklamaları olmadığını, teknik analizlerin sonuçlarını beklediklerini de aktardı.

İtalyan basınına konuşan uzmanlar da bu tarz kazalara yönelik araştırmalarda, insani ya da seyahat planlaması açısından hata olup olmamasından teknik ve çevresel faktörlere kadar pek çok unsurun incelendiğini ifade etti.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN DNA TESTİ YAPILACAK

Öte yandan, kaza sırasında çarpmanın sonucu olarak çıkan yangın nedeniyle cenazelerin tanınmaz durumda olduğu, otopsi yapılmadan önce yurt dışındaki aile üyelerinden gelecek örneklerle DNA testi yapılacağı belirtildi.

Cenazelerin ailelerine söz konusu işlemlerin ardından teslim edileceği bilgisi de basındaki haberlerde yer aldı.

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. İtalyan güvenlik güçleri, helikopterin enkazını 11 Haziran sabahında 1922 metre yükseklikte Cusna Tepesi'nde tespit etmiş ve kısa süre sonra kazadan kurtulan olmadığı açıklanmıştı.
Yunan milletvekilinden Miçotakis'i kızdıracak sözler!
Ankara'da yağış devam ediyor! Hayat felç oldu!
Hulki Cevizoğlu ABD'nin 'Türkiye'de iktidar değişikliği' planını açıkladı!
HDP'li Mithat Sancar'dan ittifak ortaklarına rest!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yuvarlak masa toplantısında!
Ömer Çelik'ten çok önemli açıklamalar!
Yunanistan'da PKK destekçisi anarşist grup, Türkiye Başkonsolosluğuna karşı eylem yaptı!
İBB'den Haliç açıklaması: Durum çok da kötü değil!
İttifak ortaklarına gözdağı veren HDP'den yeni açıklama: Çok geç kaldınız!
150 yıllık İETT çöktü! Yolsuzluklar ve usulsüzlükler...
Ankara yine sele teslim! Ev ve iş yerlerini su bastı!
TİP Vekili Sera Kadıgil hadsiz sözler! Müslümanlara 'yobaz' dedi!
HDP'den 6'lı masaya tehdit: Kendi adayımızı çıkarırız!
Muharrem İnce: CHP Atatürk'ün partisi değil
Başkan Erdoğan, Ankara'da sel felaketinden etkilenen bölgeyi inceledi!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere: Bana muhalefet yapmayı öğretmeyin
Türksat 5B hizmete alındı! Başkan Erdoğan'dan Türksat 6A ve iMECE açıklaması...
'Türkiye'ye dönüp cumhurbaşkanı adayı olacağım' diyen Cem Uzan'ın niçin dönemediği ortaya çıktı
Ankara'daki sel felaketinin bilançosunu açıklayan Bakan Kurum: Bize çevrecilik dersi vermeyin
Benzine 97 kuruş indirim yapıldı!
Maymun çiçeği virüsünün adı değişecek!

Maymun çiçeği virüsünün adı değişecek!

e-Devlet şifresi isteyene 300 bin lira ceza!

e-Devlet şifresi isteyene 300 bin lira ceza!

Türkiye'de yağışlar geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'den fazla arttı!

Türkiye'de yağışlar geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'den fazla arttı!

Tüm dünya bu haberi konuşuyor! WhatsApp dedikodusuyla katledildi!

Tüm dünya bu haberi konuşuyor! WhatsApp dedikodusuyla katledildi!

Eski kocasını bıçakladı! Savunması şok etti!

Eski kocasını bıçakladı! Savunması şok etti!

Ev kiralarına sınır gelmişti! ATO Başkanı Gürsel Baran'dan iş yeri kiralarına çözüm talebi!

Ev kiralarına sınır gelmişti! ATO Başkanı Gürsel Baran'dan iş yeri kiralarına çözüm talebi!