İçişleri'nin raporu ortaya çıkardı! AB fonları Kandil'e işte böyle aktarılmış...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı DİAYDER isimli PKK terör örgütüne eleman devşirip örgüt adına faaliyet gösteren derneğe yaptığı operasyonun ardından bu kez yine PKK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunan Göç İzleme Derneği (GÖÇİZDER)'e 5 Haziran tarihinde bir operasyon düzenlendi.İstanbul merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen GÖÇİZDER yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli gözaltına alındı. Sözde derneğin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan göçlerin sözde devletin baskısı sonucu meydana geldiği izlenimi vererek göç eden ailelerin yanında olduğu izlenimiyle örgüte dahil etmeye çalıştıkları ortaya çıktı.ASIL AMAÇ TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI ARENADA ZOR DURUMA SOKMAKAvrupa Birliği tarafından yüksek meblağlarla fonlanan örgütün, özellikle dağda çocuklarını kaybetmiş ailelere (DEĞER) yönelik yürüttüğü faaliyetleri mercek altına alındı. Göç İzleme Derneği'nin asıl amacının PKK/KCK terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yaşanan göçlerin sözde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yapılan baskı ve zulümler nedeniyle olduğunu savundukları belirlendi.Göç eden aileleri sözde yardım ve dayanışma adı altında devlet aleyhine kışkırtan, ayrıca örgütün göç eden ailelerinin yanında olduğu imajı vererek örgüte bağlılığını arttırmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Örgütün asıl amacı ise bu faaliyetlerle Türkiye'yi uluslararası arenada zor duruma düşürmek.AB FONLARI KADROLU ÖRGÜT MENSUPLARINA AKMIŞDernek PKK/KCK terör örgütü Avrupa çatı yapılanması Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi (KCDK-E) baskısı ile Türkiye'de faaliyete geçirmek üzeri sundukları sözde projelerin Avrupa Birliğince kabul gördüğü ve belirtilen derneğe bu projelerde kullanılmak üzere yüksek meblağlarda döviz yardımında bulunulduğu saptanan deliller arasında yer aldı. Avrupa Birliğinden gelen fonların ise kadrolu örgüt mensupları olarak tabir edilen deneyimli örgüt mensuplarının finansmanında kullandığı eylem ve etkinliklerde kullanılan materyallerin maliyesinin bu kanaldan sağlandığı belirlendi.İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ RAPORU DERNEĞİN ÖRGÜT FAALİYETLERİNİ DEŞİFRE ETTİ2020 yılında İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri tarafından hazırlanan raporda sözde derneğin usulsüz faaliyetleri şu şekilde sıralandı;- Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmeliğe uygun tutulmadığı,- Hibe ile alınan paranın bildirim yapılmadan önce bir kısmının kullanıldığı,- Dernek tarafından yayınlanan ve basım yılı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmayan Türkiye de Yerinden Edilenlere Yönelik Hak Arama Kılavuzun isimli süresiz yayında PKK/KCK terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edildiği belirtilerek suç duyurusunda bulunuldu.HER BÖLGE İÇİN ÖZEL FAALİYET DEFTERİ TUTULALARİstanbul Emniyeti tarafından derneğe yapılan operasyonda özellikle örgütün DEĞER ailelerinin örgütle ilişiğini kesmemek adına çalışmalar yürüten faaliyetler yapıldığı, ayrıca bu faaliyetlerle ilgili özel defterler tutularak isimlendirildiği ortaya çıktı. İl il özel çalışma yaparak örgütsel faaliyet yürüten sözde derneğin, cezaevinde yatan örgüt mensuplarının aileleri için ayrı, doğu ve güneydoğu Anadolu'da göç etmeyi düşünen aileler için ayrı yürüyüş ve eylemler için faaliyete sokmak istedikleri kişiler için özel çalışma defterleri ele geçirildi.ESKİ DERNEK BAŞKANININ FAALİYET HARİTASI ÖRGÜTTENGözaltına alınan derneğin eski başkanlarından Songül Köse'nin PKK terör örgütünün bütün unsurlarının kontrol ederek aralarında koordinasyon sağlayan ve örgüt adına yapılan tüm legal ve illegal eylemleri organize ettiği belirlendi. Köse'nin faaliyetleri arasında cenaze üzerinden örgütün propagandasını yapmak, ölen örgüt mensuplarının ailelerine maddi yardımda bulunmak, ölen örgüt mensupları ile ilgili sinevizyon anma ve taziye gibi programlar düzenleyerek hem ölen örgüt mensubunun ailesini hem de yapılan ajitasyon ile diğer çevreleri örgüt etrafında kenetlemek olduğu tespit edildi.2.2 MİLYON LİRALIK FONU ÖRGÜTE AKTARDILARSavcılığın derneğin, 2018 yılından itibaren Avrupa Birliği fonlarından hibe alabilmek için göç konularını esas alan çok sayıda Avrupa birliği projesi hazırladıklarını, Avrupa Birliği fonları kapsamında 2018 yılında 320 bin Euro (o dönemki kurla 1 milyon 936 bin lira), 2019 yılında 350 bin lira hibe aldıklarını belirledi. Toplamda 2 milyon 286 bin lira hibe alan derneğin, daha sonra 350 bin Euro hibe alınması planlandığı, fonların kadrolu örgüt mensuplarına aktarıldığı saptandı.KOD ADI: PINARGÖÇİZDER'in başkanı Kamile Kandal'ın ise Pınar kod adıyla örgütte anıldığı ve AB'den alınan fonların şu şekilde örgüt adına harcandığı ortaya çıktı. Bu kapsamda Avrupa birliğinden alınan hibeleri masraf, fatura, banka hesap hareketleri üzerinden üyelerine ve anlaşılan kurumlara aktarıp masraf gösterdiği, akabinde üye ve kurumlardan bağış alarak gelen paranın dernek tarafından serbest harcanacak gelirine aktarıldığı tespit edildi. Derneğin Avrupa birliğinden aldığı hibeleri çeşitli muhasebe hareketleri ile kendi dernek hesabına aktardığı devamında ise üyeler aracılığı ile PKK/KCK terör örgütünün önem arz ettiği ve terör örgütünün 'DEĞER AİLESİ' olarak kabul ettiği ailelere ve cezaevinde tutuklu bulunan örgüt mensuplarına aktardığı anlatıldı.16 KİŞİ TUTUKLANDIİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.