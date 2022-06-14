Hulki Cevizoğlu ABD'nin 'Türkiye'de iktidar değişikliği' planını açıkladı!

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan diplomatik krizin ABD nedeniyle ayyuka çıktığını söyledi. Türkiye'nin NATO'nun en çok üvey evlat muamelesi gören ülkesi olduğunu vurgulayan Cevizoğlu, "Bir, ABD çıkarsa; iki, Türkiye çıkarsa NATO diye bir şey kalmaz." diye konuştu. Yunanistan ile yaşanan gerilimin, Türkiye'de bir iktidar değişikliği yaşanması adına ABD tarafından desteklendiğini ifade eden Cevizoğlu, "Amaç 15 Temmuz'da yapamadıklarını şimdi yapmak. Muhalefetten birileri armut piş ağzıma düş diye armut ağacının altında kuş yavrusu gibi bekliyor" dedi.

Yunanistan'ın Türkiye'yi hedef alan provokatif adımlarına ilişkin geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yunanistan'ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz' diyerek uyarmıştı. Gelişmeler sonrası iki ülke arasında tansiyon daha da yükselmişti.Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulunan Hulki Cevizoğlu, oldukça çarpıcı ifadeler kullandı.ABD'nin Yunanistan arasında bir gerilim çıkararak, Türkiye'de iktidar değişikliği yapmayı amaçladığını söyleyen Cevizoğlu, 'Amaç 15 Temmuz'da yapamadıklarını şimdi yapmak. Muhalefetten birileri armut piş ağzıma düş diye armut ağacının altında kuş yavrusu gibi bekliyor.' dedi.Cevizoğlu konuya ilişkin şunları söyledi:'Amaçları Türkiye'nin başını kaldırmaması, 'Başını yukarıdan bastıracağız, dediğimizi yapsın' istiyorlar. NATO'nun içerisinde bir mobbing var Türkiye'ye karşı. Türkiye, 'Ben çıkıyorum derse' NATO mahvolur. NATO mu kalır? Türkiye'nin başka bir bloğa yaklaştığını düşünelim sizi kim koruyacak? Siz Türkiye'ye üvey evlat muamelesi yapsan da Türkiye'siz olamazsın. Türkiye'nin iki varlık nedeni var. Bir ABD, onu kuran ABD çıkarsa dağılır. İkincisi Türkiye'nin NATO'nun çıkması halinde böyle bir şey kalmaz.Peki neden sürekli Türkiye'yi taciz ediyorsunuz? Adalara tecavüz edip asker çıkarttınız, sözlü tacizlerde bulundunuz yıllarca? Peki bunu yapmalarının nedeni ne? Kanaatim şu Türkiye'nin iç politikasına yönelik bir operasyon seziyorum ABD'nin bu tavrında. 15 Temmuz'da götüremediği iktidarı şimdi dışarıdan savaşa sokarak ya da senin başına şunları bunları getiririm diyerek baskı altına alarak içeride iktidar değişikliği ve içeride güvendiği bazı sözde muhalefet politikacıları olabilir.İşgal eden ülke işgal ettiği ülkede yönetimi almamıştır, içeridekilerle iş birliği yaparak kendi adamlarını başa getirmiştir. ABD'nin böyle bir hedefi varsa Türkiye'de iktidarı değiştirme planı varsa içeriden birileriyle görüşmüştür bile. O içerideki de birileri armut piş ağzıma düş diye armut ağacının altında kuş yavrusu gibi bekliyor olabilirler.'