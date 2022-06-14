  • USD: 17,23 - 17,27
  • EURO: 18,01 - 18,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

FETÖ süphelisi eski binbaşı tutuklandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 2018'den beri aranan eski binbaşı Yunus Akdemir tutuklandı.

Ekleme: 14.06.2022 - 18:00 Güncelleme: 14.06.2022 - 18:01 / Editör: Ozge Selin
FETÖ süphelisi eski binbaşı tutuklandı!
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Akdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve 2018'den bu yana arandığı öğrenilen eski binbaşı Yunus Akdemir, buradaki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü.
Ankara yine sele teslim! Ev ve iş yerlerini su bastı!
HDP'den 6'lı masaya tehdit: Kendi adayımızı çıkarırız!
Muharrem İnce: CHP Atatürk'ün partisi değil
Başkan Erdoğan, Ankara'da sel felaketinden etkilenen bölgeyi inceledi!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere: Bana muhalefet yapmayı öğretmeyin
Türksat 5B hizmete alındı! Başkan Erdoğan'dan Türksat 6A ve iMECE açıklaması...
'Türkiye'ye dönüp cumhurbaşkanı adayı olacağım' diyen Cem Uzan'ın niçin dönemediği ortaya çıktı
Ankara'daki sel felaketinin bilançosunu açıklayan Bakan Kurum: Bize çevrecilik dersi vermeyin
Benzine 97 kuruş indirim yapıldı!
KKTC'de Erken Müdahale Kuvveti Tatbikatı
Eski HDP Milletvekili Öker gözaltına alındı
Bakan Dönmez: Türkiye doğal gaz sektöründe Avrupa'nın en büyük dördüncü piyasası
CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın tecavüz dosyası hakkında flaş gelişme! HSK soruşturma başlattı
Bakan Akar: Yunan siyasetçiler gerilimi tırmandırıyor
Şişli’de İBB'nin su borusu patladı, daireyi atık su bastı
Rüşvetçi CHP'li Bülent Öz görevden alındı!
İBB'nin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali'nde vapura zarar verdiler!
Miçotakis'e kötü haber: ABD'nin ayakta alkışladığı liderlerin biri ortada kaldı diğeri halkın saldırısına uğradı
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi
Afrin'den Amanoslara sızmaya çalışan teröristler silahlarıyla birlikte ele geçirildi! Bakan Soylu'dan DBP'li Saliha Aydeniz'e tepki: Bedeli ağır olacak
Süper Ay altında İstanbul manzarası...

Süper Ay altında İstanbul manzarası...

iPhone 14 kamera özellikleri sızdırıldı

iPhone 14 kamera özellikleri sızdırıldı

Dünya Mars'taki keşfi konuşuyor: Bir şehir büyüklüğünde 'izleyen göz' keşfedildi

Dünya Mars'taki keşfi konuşuyor: Bir şehir büyüklüğünde 'izleyen göz' keşfedildi

İhbar üzerine harekete geçildi: e-Devlet şifresi isteyen yandı

İhbar üzerine harekete geçildi: e-Devlet şifresi isteyen yandı

Dünya gündemini sarsan skandal! Polis merkezinde 20 kadını kamera önünde soyup...

Dünya gündemini sarsan skandal! Polis merkezinde 20 kadını kamera önünde soyup...

Ev kiralarına sınır gelmişti! ATO Başkanı Gürsel Baran'dan iş yeri kiralarına çözüm talebi!

Ev kiralarına sınır gelmişti! ATO Başkanı Gürsel Baran'dan iş yeri kiralarına çözüm talebi!