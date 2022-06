Başkan Erdoğan'dan Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı. Başkan Erdoğan, asgari ücreti yüzde 200'ye, dolar cinsinden de yüzde 100'e yakın artırdıklarına dikkat çekerek, rasyonel gerçeklerle izah edilemeyecek fiyat artışlarına karşı hukuki ve idari tedbirler geliştirildiğini açıkladı. Erdoğan Temmuz ayında toplumun her kesiminin enflasyon farkı ile rahatlatılacağının altını çizdi.Başkan Erdoğan ücretlilerin gelirindeki azalışı telafi edecek adımlar atıldığına dikkat çekerek, 'Asgari ücreti yüzde 200'e yakın, dolar cinsinden ise yüzde 100'e yakın artırdık. Rasyonel gerçeklerle izah edilemeyecek fiyat artışlarına karşı hukuki ve idari tedbirler geliştiriyoruz. Temmuz ayında da enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız' diye konuştu.Son 20 yılda 3,5 trilyonluk yatırım yapan, her alanda güçlü altyapıya sahip ülke var. Uluslararası ilişkilerde temin ettiğimiz ilişkiler sayesinde her gün daha yüksek rakamlarla ülkemize gelen yatırımcılar var. Kendi sorunlarını çözmek için kullanmadıkları yol ve yöntemleri bize dayatanların yol ve yöntemleri tezgahına tekrar düşemeyiz, düşmeyeceğiz.Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyümeye dayalı Türkiye Ekonomi Programı'nı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek adımlar atıyoruz.Artık Türkiye'nin yüksek faizle ülkesini soydurmayacak, istihdamla ayakta tutacak, cari fazlayla güçlendirecek bir yola ihtiyacı vardır. Hedeflerimizden de programımızdan da çalışmalarımızdan da kararlılığımızdan da en küçük bir geri adım atmak olmayacaktır. Herkesin hesabını, planını buna göre yapmasını özellikle tavsiye ediyorum.Rasyonel gerçeklerle izah edilemeyecek fiyat artışlarına karşı hukuki ve idari tedbirler geliştiriyoruz. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik tökezlemesini isteyenlerin hevesini bu defa da kursaklarında bırakacağız.Asıl müjdeler, asıl kazançlar, asıl sevinçler bundan sonra yapacaklarımızda gizlidir. Milli gelirimizi 958 milyar dolara kadar çıkarmışken Gezi olayları ile başlayan çok yönlü saldırılarla hedefimizin gerisinde kalındı, bunlar olmasaydı 1,5 trilyon dolar sınırını aşmış olacaktık.Asgari ücreti %200'e yakın, dolar cinsinden ise %100'e yakın artırdık. Bu tuzaklarla uğraşmasaydık milli geliri de iki katına çıkarmış olacaktık. Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız.İhracatın Şampiyonları olarak ödül alan firmaları ve iş insanlarını tebrik eden Başkan Erdoğan, 'Hamdolsun hemen her ay rekorlarla büyüttüğümüz ihracatımızı, geçtiğimiz yıl 225 milyar doların üzerine çıkarmıştık. Şimdi de Mayıs 2022 itibariyle 12 aylık bazda ihracatımızı 243 milyar dolara yükseltmeyi başardık. Böylece ülkemizin dünya ihracatından aldığı payı da yüzde 1,05 seviyesine ulaştırdık. İnşallah, her geçen ay bu oranı daha da yukarıya taşıyacağız. Bugün Türkiye, 217 ayrı ülke ve bölgeye yaptığı ihracatla, bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandıran bir ülke hâline gelmiştir' dedi.'İhracatımızın sadece miktar olarak değil, birim değer itibarıyla yükselmesi ayrıca önemlidir' ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: 'Bu tablo, yüksek katma değerli ürünler ihraç etme hedefimize adım adım yaklaştığımıza işaret ediyor. Türkiye'nin 2022'nin ilk çeyrek büyümesinin yaklaşık yarısını ihracatımız sırtladı. Bu tablo, ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyütme hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüdüğümüzün ispatıdır. Sağlık kriziyle başlayıp, Karadeniz'in kuzeyindeki savaşla güvenlik krizine evrilen, beraberinde siyasi krizi ve küresel ekonomik krizi de tetikleyen bir süreçte bu başarıların elde edilmesi ise hepimiz için kıvanç vericidir.'Yaklaşık 2,5 yıldır etkili olan küresel sağlık krizi ve ardından gelen güvenlik krizinin, dünyadaki üretim ve tedarik merkezlerinin yeniden şekillenmesini zorunlu hâle getirdiğini söyleyen Başkan Erdoğan, 'Çin'den Avrupa'ya kadar olan coğrafyada, bu konuda ilk öne çıkan ülke de Türkiye'dir. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kurduğumuz güçlü eğitim, sağlık, ulaştırma, haberleşme, enerji, sanayi, teknoloji altyapısı sayesinde dünyanın önde gelen üretim ve ihracat üslerinden biri olma yolunda ilerliyoruz. Mevcut kapasitelerimizi kullanarak artan talepleri karşılama imkânına sahibiz. Kapasitelerimizi hızla artırma, yeni yatırımlarla katlayarak büyütme imkânı daima elimizin altındadır' şeklinde konuştu.