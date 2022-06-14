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25 öğrenci yurtta yedikleri yemekten zehirlendiler!

İstanbul Üsküdar'da yurtta yemek yedikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan 25 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 25 öğrenci ile birlikte hastaneye başvuran 50 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Ekleme: 14.06.2022 - 22:56 Güncelleme: 14.06.2022 - 23:02 / Editör: Ozge Selin
Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı Haydarpaşa Öğrenci Yurdu'nda kalan 25 öğrenci dün akşam yemeğini yedikten bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iğne ve serum takılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri yemeklerden numune alarak inceleme başlattı.

'AYNI YURTTAN 50 ÖĞRENCİ HASTANEYE BAŞVURDU'

Yurtta kalan Ata Görkem, 'Dün akşam birçok arkadaşım hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme söz konusu. Bugün ben de gittim hastaneye. Pek bir şeyim kalmadı ama çok korktuk. Umarım böyle bir şey bir daha olmaz. Arkadaşlar fasulyeden zehirlenmiş. Hastanede yatan yok ama dün gece yaklaşık 50 kişi hastaneye gitti. Ben de gittim iğne yapıp gönderdiler' dedi.
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