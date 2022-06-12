Şehit Komando Adıyaman’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı!

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen Cenaze törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi 15 Temmuz Meydanında düzenlenen Cenaze töreni öncesi Şehit Fuat Özer'in kısa özgeçmişi okunduktan sonra, İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından yapılan dua ve helalliğin ardından cenaze namazı kılındı.Kılınan cenaze namazı sonrası şehidin naaşı doğum yeri olan Balkar Beldesine tekbirlerle götürülerek burada dualarla son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Fuat Özer'in iki kız kardeşi ağabeylerini asker selamı ile uğurlarken, baba Mehmet Özer, bu hainler hain emellerini şimdiye kadar ulaşamadı, bundan sonra da ulaşamayacaklar, Vatan sağolsun dedi.