Sahte faturadan ceza alan İSTAÇ Genel Müdürü İBB'de danışman oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci, 9 Aralık 2021'de görevinden ayrılmıştı. Değirmenci'nin ayrılmasının arkasından ise daha önceki görevinde sahte fatura düzenlemekten hakkında verilen 3 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıkmıştı.Daha önce Marmara Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı; Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçunu işlediği gerekçesiyle Mehmet Aslan Değirmenci ve Kamil Sipahi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, Değirmenci ve Sipahi hakkında dava açmıştı. Değirmenci, yargılama sırasında savunmasında, 'Ben şirketin (Pasifik Petrol) daha önceki genel müdürüydüm ancak 31 Aralık 2015'te şirketteki bütün görevlerimden ayrıldım. 2016'da yapılan işlemlere ilişkin herhangi bir sorumluluk ve yetkim yoktur' iddiasında bulunmuştu.3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ALMIŞTIİstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi kararında Mehmet Aslan Değirmenci ve Kamil Sipahi'nin sahte fatura kullanmak suretiyle '213 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçunu işlediğine dikkat çekerek sanıkların 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Değirmenci ve Sipahi istinafa başvurdu. İstanbul Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanıkların başvurusunu reddetmişti. Kesinleşen karar sonrasında ortadan kaybolan Değirmenci'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 'Başkan Danışmanı' olarak görevlendirildiği öğrenildi. Yönetim tarafından atanan 27'nci danışman olan Arslan'ın ise hangi görevleri icra edeceği henüz bilinmiyor.USULSÜZ İHALEYE İMZA ATMIŞTIArslan Değirmenci, 2019 Aralık ayında İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'nün yaptığı petrol ve türevi atıklarının bertaraf edilmesi ihale işinde de bir usulsüzlüğe imza atmakla gündeme gelmişti. İddiaya göre Değirmenci o dönem İBB iştiraki İstanbul Enerji A.Ş'nin ihaleye teklif vermesini engelleyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı olduğu öne sürülen Petropol Polimer Petrol şirketine verdi. 2017 yılında 4 milyon, 2018 yılında yüzde 120 artışla 9 milyon muhammen bedel ile ihale edilen işin, 2019 yılında sadece yüzde 20 artış ile 11 milyon liraya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Petropol Polimer Petrol şirketine peşkeş çekildiği belirtilmişti.'GENEL MÜDÜR ENGEL OLDU'Alınan bilgiye göre, daha önceki yıllarda İBB iştiraki İstanbul Enerji AŞ'nin muhammen bedelin çok üzerinde artış ile aldığı bu ihale, Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanı olmasından sonra kendisine yakınlığı ile bilinen Petropol Polimer Petrol şirketine verildi. İhalede petrol ve türevi atıkların bertaraf edilmesi işinin hem muhammen bedeli artırılmadığı hem de dönemin İstanbul Enerji Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci aracılığı ile İstanbul Enerji'nin teklif vermesini engelleyerek peşkeş çektiği ifade edildi.20 MİLYON TL ZARAR UĞRATILDI FABRİKA ATIL BIRAKILDISeçimlerden önce İBB'nin kaynaklarını doğru kullanacağını belirten İBB Başkanı İmamoğlu kendisine yakınlığı ile bilinen Petropol Polimer Petrol şirketine bu işi vererek hem İBB'nin 2020 yılında kasasına girecek 20 milyon lirayı kendi yandaşlarına verdiği, ayrıca bu işten yaklaşık 20 milyon kazanacak olan İstanbul Enerji'nin de engellediği iddia ediliyor. İstanbul Enerji'ye ait fabrikanın ise çürümeye terkedildiği belirtildi.