NATO'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye'nin endişeleri meşru

Rusya Ukrayna savaşı sonrası İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş, Türkiye ise terre verdikleri desten nedeni ile başvuruyu veto edeceğini açıklamıştı. Edinilen son dakika haberine göre; NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaklaşan Madrid zirvesi öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ MEŞRUTürkiye'nin iki ülke hakkında dile getirdiği endişelerin meşru olduğunu tekrar etti.NATO Genel Sekreteri, "Madrid zirvesi Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımı için hiçbir zaman bir son tarih olmadı" dedi.KABUL ETMELİYİZStoltenberg ayrıca, "Türkiye'den daha fazla terörist saldırılardan mağdur olan bir başka NATO üyesinin olmadığını kabul etmeliyiz" ifadesini kullandı.Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesiyle tarafsızlıklarına son veren Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyeliklerini terör örgütü PKK'ya verdikleri destek nedeniyle veto ediyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine ilişkin son yaptığı açıklamasında "Bu konuyla ilgili yanıtlarım çok net. İsveç ve Finlandiya heyetleri gelip görüştüler. Şunu çok iyi bilmemiz lazım. NATO bir güvenlik teşkilatıdır. NATO teröre çanak tutan bir yapı değildir. İsveç bildiğiniz gibi PKK/PYD ve YPG gibi terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke." dedi.