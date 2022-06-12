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Kirada yeni dönem resmen başladı! 1 yıl değişmeyecek!

Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasal düzenleme dün itibariyle yürürlüğe girdi. Yüzde 25 sınırı 11 Haziran 2022 ila 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Ev sahipleri kiracıları zorla çıkaramayacak, tahliye davaları reddedilecek. Düzenleme ile kiracılar 1 yıl rahat nefes alacak.

Kirada yeni dönem resmen başladı! 1 yıl değişmeyecek!
Ekleme: 12.06.2022 - 11:49 Güncelleme: 12.06.2022 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Kirada yeni dönem resmen başladı! 1 yıl değişmeyecek!
Kira artışlarını sınırlayan yasal düzenleme dünkü Resmi Gazete 'de yayımlandı. Bir önceki kira yılının TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25'in altında kalması durumunda değişim oranı geçerli olacak.

Bu kural bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. Oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak.

Bu hüküm hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanacak. Düzenleme 11 Haziran 2022'den itibaren 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak.

Evin satılması durumunda da kiracının eski kira sözleşmesi devam edecek. Ev sahibi yüzde 25 oranında zam yapabilecek ancak fazlasını isteyemeyecek.

TÜFE TAKİP EDİLMEYECEK

Yeni uygulama ile vatandaşlar TÜFE ortalamasını takip etmeyecek, 12 ay süresince zam oranı sabit olacak. Böylece 2 bin lira olan kira 2 bin 500 liraya, 3 bin lira olan kira 3 bin 750 liraya yükselecek.

Yüzde 25 uygulaması dünden itibaren geçerli sayılacak. Yasal düzenleme geriye doğru uygulanamayacağı için daha önce yenilenen sözleşmeleri kapsamayacak. Ev sahibi bu oranın altında zam yapabilecek ancak fazlasını talep edemeyecek.

Kirada yeni dönem resmen başladı! 1 yıl değişmeyecek!

TAHLİYE DAVALARINA RET

Kira artışlarına ilişkin düzenleme geçici olup, sadece meskenler için uygulanacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tahliye davası açılması durumunda mahkemenin ret edeceğinin aşikâr olduğunu ifade etti.

'Yasal düzenleme karşısında bu sebebe dayalı bir tahliye kararı vereceğini sanmıyorum. Yasa hükmü mahkemeyi de bağlıyor. Ev sahibi zorla kiracı çıkaramaz' dedi.

Hükümetin, bir yandan ev sahibi diğer yandan dar gelirli kiracıların hukukunu korumak gibi iki denge arasında bir tercih yapma durumunda kaldığını belirtti.

Bakan Bozdağ, 'Bir yıl sonra eski düzen neyse ona dönülecektir. Borçlar Kanunu'ndaki hükümler aynen, cari olarak devam edecektir' dedi.
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