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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu'nun avukatından şaşırdan Mansur Yavaş itirafı!

Beyaz Tv'de yayınlanan Dinamit Programı'nda Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili şok açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 12.06.2022 - 19:07 Güncelleme: 12.06.2022 - 19:30 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun avukatından şaşırdan Mansur Yavaş itirafı!
Beyaz Tv'de yayınlanan Dinamit Programı'nın konuğu olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. Çiçek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eline gelen Mansur Yavaş'ın sahtecilik dosyalarını gördüğünü ve bu faaliyetlerin gerçekleştiğini gösteren belgeler sonrası Mansur Yavaş'a bakış açısının değiştiğini anlattı. ' Necmettin Keskin bizzat partiyede gelerek içi dolu bir mavi klasör getirmiş ve Mansur Yavaş'ın sahteciliklerini anlatmıştı. Dosyaya göz gezdirdikten sonra topluma namuslu, dürüst gibi görünen bir adayın hiçte öyle olmadığını maddi ilişkileri olduğunu senetler verilip alındığını ve hatta mahkeme boyutlarına gitmiş olduğunu gördüm.'
Kılıçdaroğlu'nun avukatından şaşırdan Mansur Yavaş itirafı!
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