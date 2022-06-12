İstanbul'da iğrenç olay: Fotoğraflarımı niye çekiyorsun diye bağırınca bakın ne yaptı!

İstanbul Eyüpsultan'da iğrenç bir olay yaşandı. Genç bir kadın, fotoğrafının çekildiğini fark edince, 'Fotoğraflarımı niye çekiyorsun' diye bağırdı. Şüpheli şahıs ise bakın ne yaptı...

Taciz dehşeti önceki gün İstanbul Eyüpsultan Meydanı'nda yaşandı...İddialara göre, genç kadın yolda yürürken bir şahıs tarafından fotoğraflarının çekildiğini fark etti.İSTANBUL'DA SAPIK DEHŞETİKadın, 'Benim fotoğraflarımı niye çekiyorsun?' diye bağırınca çevredeki vatandaşlar olay yerine toplandı.Vatandaşlar, fotoğrafı çektiği iddia edilen şahsın elinden cep telefonunu almak istedi.Telefonunu vermek istemeyen şahıs yere atarak parçaladı.Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından şahıs, vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.