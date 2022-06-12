Ankaralılara uyarı üstüne uyarı: Bugünkü yağış daha tehlikeli olabilir

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) vatandaşlara yağış konusunda bir uyarı daha yapıldı. Bireysel önlemlerin sıralandığı açıklamada, "Bugün Ankara’da öğleden sonra yoğun yağışların başlaması beklenmektedir. Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmektedir. Bu bakımdan, özellikle istinat duvarı yakınlarına araçların park edilmemesi, büyük mesire alanları gibi açık alanlardaki bireysel programların ertelenmesi gibi tedbirlerin alınmasını vatandaşlarımızdan özellikle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankaralı vatandaşları yoğun yağış konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, bugünkü yağışın önceki yağışlardan daha etkili olacağı belirtilerek vatandaşlara alınması gereken bireysel önlemler konusunda uyarıda bulunuldu.ABB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bugün Ankara’da öğleden sonra yoğun yağışların başlaması beklenmektedir.Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmektedir.İSTİNAT DUVARLARINA DİKKATBu bakımdan, özellikle istinat duvarı yakınlarına araçların park edilmemesi, büyük mesire alanları gibi açık alanlardaki bireysel programların ertelenmesi gibi tedbirlerin alınmasını vatandaşlarımızdan özellikle rica ederiz.Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentimizde yaşanan sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için bugün bin 468 araç 3 bin 914 personeli ile teyakkuz halinde saha çalışmalarına devam etmektedir. Mağdur olan vatandaşlarımıza ise tek tek ulaşıp mağduriyetlerini çözüme kavuşturmaya devam edecek, yaralarımızı birlikte saracağız" denildi.