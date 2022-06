Başkan Erdoğan en kısa sürede açacağız diyerek duyurdu! Van'a 38 milyarlık yatırım

Van'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla toplu açılış töreni düzenlendi. Beşyol Meydanı'nda düzenlenen açılışta Başkan Erdoğan da önemli açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugün 1.5 yılı aşkın aranın ardından Van'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin Doğusu'nun yükselen yıldızı Van'a her gelişimizde bizi bağırlarına basan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.Havalimanından buraya kadar on binlerin bizi bağırlarına bastığını görmek bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Van bu gidişiyle o birilerini yolda bırakacaktır. Ben şu anda hanım kardeşlerimin coşkusunu görüyorum ve size de inanıyorum. Deprem yaralarının sarılamasından terörle mücadeleye, Van'ın her mücadelesinde yanında olduk. Demokrasi ve kalkınma adımlarının atılmasında hep Van'la omuz omuza verdik.Yıllarca Vanlı'ların tertemiz duygularını istismar edenlerin bu şehre hep zarar verdiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Van'ın suyunu kestiler. Kim bu sorunu çözmeliydi. Van Büyükşehir Belediyesi. Erdoğan Van'ın su sorununu çözdü mü? Benim burada Kürt kardeşlerimi susuz bırakmaya kimsenin hakkı yok diyordum ve bu sorunu çözdük. Hükümete geldiğimizden beri Van'ı kalkındırmak için çalıştık çabaladık.Nice hükümetler geldi geçti, hangisi Van'ı bu şekilde geliştirdi, hiçbiri. Şu canım şehrin 30 yıl önceki haliyle şimdiki halini bir karşılaştırsınlar.38 MİLYARLIK YATIRIMKardeşlerim bizim kuru lafla, istismarla işimiz olmaz. Biz somut icratla konuşuruz. Son 20 yılda Van'da 38 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde 9682 yeni derslik inşa ettik. Yurt binaları açtık. 54 spor tesisi inşa ettik. Vanlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 11 milyar lira tutarla destek olduk. Sağlıkta 19'u hastaneden oluşan 103 sağlık tesisi inşa ettik. Deprem sonrası 25 bin konut kamu binası, okul, cami inşaa ederek sahiplerine teslim ettik. 850 konut, 420 ahır, camiler ile yapıma devam ediyoruz. Riskli alanlarda depreme hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Van depremin gecesinde Erdoğan buradaydı. HDP nerdeydi? Ben Kürdüm diyenler neredeydi? Bizim için Kürt kardeşlerimizle Türk kardeşlerimiz arasında hiçbir fark yok. Ayrım yapamayız. Dün yapmadık bugün de yapmayacağız.VAN GÖLÜ ETRAFINDA DÜZENLEME407 dükkanı tamamlayarak mal sahiplerine teslim ettik. Van Gölü'müz mavi ve turkuaz rengiyle dünyanın göz bebeği. Biz zaten Van Denizi diyoruz. Bu güzelliği koruyarak çok kapsamlı bir projeyi hayata geçiyoruz. Mevcut atık su arıtma tesislerini yeniliyoruz ve yeni tesisler inşa ediyoruz. Kirlilik kaynaklarından biri olan göl kıyısındaki ahırları tamamen yıktık. Bu ahırları organize sanayi bölgesine taşıyacağız. Böylece hem gölü koruyacağız hem hayvancılığın gelişimini sağlyacağız. Amacımız gölün etrafındaki çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmaktır. Göl çevresinde mavi bayraklı plaj sayısını artıracak çalışmalara devam ediyoruz.Erciş Millet Bahçesi'nin yapımını tamamladık. Diğerlerinin yapımları da devam ediyor. Bu çalışmaların artarak devamını diliyırum. Zira Edremit adeta bir yalı kent. Denize nazır bir ilçemiz.VAN ÇEVRE YOLU'NUN TEMELİNİ ATIYORUZKardeşlerim ulaştırma yatırımları kalkınmanın en önemli noktası. Bölünmüş yol uzunluğunu 577 KM'ye çıkardık. Bunu biz yaptık. Van Çevre Yolu'nun temelini de bugün atıyoruz. 41 KM'lik Van Çevre Yolu'nu inşaa edip hizmete açacağız. Çaldıran yolunu, Van Özalp-Kapıköy yolunu Van Çatak yolundaki çığ tünelini seneye tamamlıyoruz. Van Kapıköy arasındaki demir yolunu yenileyerek modernize ettik. Göl kenarına kurduğunuz gemi inşaa tesisinde yaptığımız 2 feribotu hizmete aldık.Van'a 4 baraj ve 5 gölet yaptık. Son 20 yılda inşa ettiğimiz projelerle 320 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Şu anda on binler bu meydanda. Bu coşkunuz eksik olmasın. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleriyle 188 bin dekar araziyi daha tarıma kazandıracağız.Son 20 yılda Vanlı çifçilerimize toplam 2 milyar destek verdik. Van ülkemizin önde gelen sanayi tesislerinden biri olma yolunda ilerliyor. Van'da iş verenlerimize 1.3 milyar lira destek sağladık. Çeşitli yerlere doğalgaz arzını sağlıyoruz. Bugün de Van'a son yıllarda kazandırdığımız yüzlerce eseri resmen hizmete açıyoruz. Elimiz boş gelmedik. Van bunlara layık. Anaokulundan liseye kadar, spor salonları, üniversitemize ait pekçok proje var. Van'a üniversiteyi kim getirdi, biz. Van'a araştırma hastanesini kim getirdi. Biz getirdik.Bütün bu yatırımlar arasında Çaldıran Devlet Hastanesi var, terörle mücadeleyi kolaylaştıracak güvenlik yolları var, trafo merkezi var. İçme suyu sorununu çözecek projeler var. Bu yatırımlar arasında özel sektörümüzün fabrikaları da var.Bu yatırımların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. İnşallah 2023'ten sonra da eser ve hizmet siyasetimizle sizlerle olmayı sürdüreceğiz.Birileri bölücülük naraları atarken biz kardeşlik türküleri söyledik. Anne babaların gözyaşlarını kendi sapkın ideolojilerinin mezesi haline getirdi.İşte 13-14 yaşındaki annelerin yavrularını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz. Biz eğitimiyle sağlıyığla onlara iyi bir gelecek kurmanın peşindeyiz. Yeri geldiğinde kendi gövdemizi siper ettik. Birileri kandan beslenirken, bizler Vanlı kardeşlerimizin yatırımlardan faydalanmasını istedik.Masumların kanını dökerek ülkeyi sizden kim karıştırmanızı istedi diye sorun. Bakalım ne cevap verecekler. Kardeşlerim, eser ve hizmet siyasetimizin önüne çıkan engelleri aşmak için döktüğümüz ter sizin için.154 YATIRIMIN TOPLU AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEKVan'da değeri milyarlarca lirayı aşan ve her alanda gerçekleşen yatırımlar şehrin yükselişini hızlandırdı. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da ilgisini çeken Van Gölü ile ilgili projeler, vatandaşların günlük hayatını etkileyen hizmet binaları, ekonomik destekler, aralıksız süren altyapı ve üstyapı çalışmaları, turizme de büyük katkı sağlayan prestij caddeleri, millet bahçeleri gibi yatırımlar hayata geçiyor. Terör yerine üretim ve turizm ile anılmaya başlayan Van'da son yıllarda gerçekleşen 154 yatırımın toplu açılışını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek.VAN GÖLÜ KORUNUYORDünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nü korumak için birçok yatırım yapıldı. Dip tarama çalışmasıyla gerçekleşen temizliğin yanı sıra atıklardan korumak ve sürdürülebilirlik için tesis yatırımları gerçekleşti. Yatırım bedeli 532 milyon lira olan Van Merkezi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi hayata geçirildi. 1 milyon nüfusa yetecek şekilde planlanan tesis, günlük 200 bin metreküp suyu işleme kapasitesine sahip. Van'da bulunan katı atık tesisi ise çevre kirliliğini önlemenin yanı sıra 20 bin hanenin elektriğini sağlıyor.4 MİLYAR LİRALIK KONUT2011'de gerçekleşen Van Depremi sonrası şehir yeniden inşa edilmeye başladı. Kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü projelerde birçok dükkân ve ev hak sahiplerinin oldu. TOKİ ile birlikte yapılan çalışmalar kapsamında toplam yatırım değeri 4 milyar lira olan 24 bin 71 konut ile beraber yüzlerce okul, hastane, işyeri, köy evi vatandaşlara kazandırıldı. Konutların yanı sıra vatandaşlar için millet bahçeleri de faaliyete geçirildi. Çatak 15 Temmuz Millet Bahçesi 27 bin 840 metrekare proje alanıyla hayata geçerken, Erciş Millet Bahçesi 20 bin 500 metrekarelik alana kurularak vatandaşların hizmetine sunuldu.VAN ÇEVREYOLUNUN TEMELİ ATILACAKBaşkan Erdoğan bugün ayrıca Edremit'ten başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş yoluna bağlanan 41 kilometrelik Van çevreyolunun temelini atacak. Kentin şehir içi trafik yoğunluğunu rahatlatacak çevreyolu ile uluslararası yol ağına kesintisiz, kısa süreli ve konforlu erişimi sağlanacak. Çevreyolu ile aynı zamanda yeni yaşam ve üretim alanları da şehre kazandırılacak.