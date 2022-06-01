  • USD: 16,39 - 16,42
  • EURO: 17,57 - 17,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kadır Şeker davasında flaş gelişme! Yargıtay verilen cezayı fazla buldu!

Kadir Şeker'in davasına ilişkin temyiz incelemesinde bulunan Yargıtay, 12 yıl 6 ay hapis cezasını fazla buldu. Yerel mahkemenin karara uyması durumunda, Şeker'e tahliye yolu göründü

Ekleme: 1.06.2022 - 10:00 Güncelleme: 1.06.2022 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Kadına yönelik şiddete sessiz kalmadı, hayatı değişti...

Özgür Duran’dan şiddet gördüğünü düşündüğü Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken Duran’ın ölümüne neden olan Kadir Şeker, Türkiye’nin gündemine oturdu.

Konya’da yaşanan talihsiz olay neticesinde, bir kadını kurtarmak isteyen Şeker katil oldu.

Şeker hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

Öte yandan Şeker’in davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Temyiz incelemesinde bulunan Yargıtay, cezayı fazla buldu. Böylelikle Kadir Şeker’e tahliye yolu göründü.

Yerel mahkemenin karara uyması durumunda, Kadir Şeker’in tahliye olabileceği öğrenildi.

Kadır Şeker davasında flaş gelişme! Yargıtay verilen cezayı fazla buldu!

Yargıtay, tahrik hükümlerinin Şeker lehine uygulanmasına hükmetti
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemece verilen kararı bozarak tahrik hükümlerinin Kadir Şeker lehine azami derecede uygulanmasına hükmetti.

Şeker’e edilen küfürlere ve darba dikkat çekildi
Kararda, maktul Duran'ın Kadir Şeker'e sinkaflı küfürler etmesi, üzerine yürüyerek tekme tokat vurması ve boğazını sıkarak yaralamasına dikkat çekildi.

Kadır Şeker davasında flaş gelişme! Yargıtay verilen cezayı fazla buldu!

Ceza 10 yıla düşecek
Yerel mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uyarsa ve ilk kararındaki gibi Şeker'in cezasında iyi hâl indirimi uyguladığında verilen ceza 10 yıla düşecek. Şeker'in avukatı İsa Atakan Şahin, Kadir Şeker'e tahliye yolunun açıldığı kanaatinde olduklarını söyledi.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB Kirazlı-Halkalı Metro Hattının inşaatını durdurdu!
Çin'den Türkiye'nin NATO'daki vetosuyla ilgili analiz: Türkiye eşsiz rolünü gösteriyor
Macron'dan skandal açıklama! 'Türkiye'nin kınanması gerekiyor'
Kadır Şeker davasında flaş gelişme! Yargıtay verilen cezayı fazla buldu!
CHP'li belediyede tecavüz skandalı! Sel mağduru kadın otel odasında dehşeti yaşadı!
MİT 6 kişilik suikast hücresini çökertti! İşte hedeflerindeki isimler
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Milliyetçiyim diye geçinen Mansur Yavaş'ın Ankarası'nda bayrak yok!
HDP'li Pervin Buldan ittifak ortağı Meral Akşener'e özendi!
CHP'li Aylin Nazlıaka: Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu!
İttifak ortağından CHP'li belediyeye tepki!
İnlerine girildi! 4 terörist daha etkisiz hale getirildi!
İbrahim Kalın: Sınırlarımızı korumak için kimseden izin alacak değiliz!
Provokatör yine iş başında! Taksimde toplandılar!
Bakan Çavuşoğlu imza attı! 'Türkiye' tescillendi!
PKK'da çözülme hızlandı! 3 örgüt mensubu teslim oldu!
Bakan Yanık'tan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki!
Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Şengül Altan Arslan'ın İBB'deki görevi son buldu!
Mahkemeden Tunç Soyer’e kötü haber
Meclis'te 'Semra Güzel' hamlesi! Vekilliği düşecek
Google dijital telif anlaşması için masaya oturacak! Türkiye'den flaş açıklama!

Google dijital telif anlaşması için masaya oturacak! Türkiye'den flaş açıklama!

Kripto dolandırıcılarının korkulu rüyası!

Kripto dolandırıcılarının korkulu rüyası!

Manisa'da su kuyusunda petrol bulundu!

Manisa'da su kuyusunda petrol bulundu!

DSÖ açıkladı! 1400'den fazla maymun çiçeği vakası görüldü!

DSÖ açıkladı! 1400'den fazla maymun çiçeği vakası görüldü!

Meteoroloji yine uyardı! Hafta boyunca etkili olacak!

Meteoroloji yine uyardı! Hafta boyunca etkili olacak!

İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi için yeni genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi için yeni genelge!