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Akıllara durgunluk veren olay: Kaptan ve yardımcı pilot uçuşta uyuya kaldı

İtalya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kaptan ve yardımcı pilotunun İtalyan şirketi ITA Airways tarafından işletilen bir uçuşta uyuyakaldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Kaptan, telsizde teknik bir arıza olduğunu iddia etse de havayolu, kokpitte horladığını iddiasında bulundu. Yapılan incelemede, havayolu teknisyenlerinin herhangi bir arıza bulamamaları üzerine pilotların işlerine son verildi.

Ekleme: 1.06.2022 - 09:41 Güncelleme: 1.06.2022 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Kaptan ve yardımcı pilotunun İtalyan şirketi ITA Airways tarafından işletilen bir uçuşta uyuyakaldığı iddiası ortalığı karıştırdı.

BAĞLANTI KESİLDİ

İtalyan havayolu şirketi ITA Airways'in bir kaptanı ve yardımcı pilotunun kokpitte uyuyakaldığı ifade edildi. Uçağın 30 Nisan'da New York'tan Roma'ya giderken Marsilya üzerinden bağlantı aniden kesildi.

Fransız sahil kentinin hava trafik kontrolü derhal bir terör alarmı verd. Ancak on dakika sonra her şey netleşti: pilotlarla tekrar iletişime geçildi.

İŞLERİNE SON VERİLDİ

Kaptan, telsizde teknik bir arıza olduğunu iddia etti ancak havayolu, kokpitte horladığını iddiasında bulundu. Yapılan incelemede, havayolu teknisyenlerinin herhangi bir arıza bulamamaları üzerine pilotların işlerine son verildi.
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