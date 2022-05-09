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Ümraniye'de İBB yaya yolunu İSPARK'a çevirdi: Esnaf isyan etti yolu saksılarla kapattı

İstanbul Ümraniye'de, CHP'li İBB tarafından trafiğe kapatılarak yaya yolu yapılacağı söylenen alana İSPARK kuruldu. Çevre esnafıysa mağdur olduğunu belirterek İSPARK girişini, forklift makinasıyla taşıdığı saksılarla kapattı. İSPARK girişini kapatan esnaf eylem yaptı.

Ümraniye'de İBB yaya yolunu İSPARK'a çevirdi: Esnaf isyan etti yolu saksılarla kapattı
Ekleme: 9.05.2022 - 11:42 Güncelleme: 9.05.2022 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
Ümraniye'de İBB yaya yolunu İSPARK'a çevirdi: Esnaf isyan etti yolu saksılarla kapattı
Ümraniye'de trafik akışı olan caddeyi kapatarak yaya yolu yapılacağını belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte alanı İSPARK'a çevirdi.

Yapılan düzenleme sonrası çevre esnafı mağdur olduğunu belirterek alanın yaya yoluna çevrilmesini istedi. Bir grup esnaf, getirdikleri forklift aracıyla tonlarca ağırlıktaki saksıları İSPARK önüne koydurarak girişleri kapattı.

Ümraniye'de İBB yaya yolunu İSPARK'a çevirdi: Esnaf isyan etti yolu saksılarla kapattı

'İSPARK GİRİŞİNİ KAPATTIK'
Konuyla ilgili gerekli şikayetlerde bulunduklarını ancak geri dönüş alamadıklarını belirten çevre esnafı Abdurrahman Demir, 'Biz aylardır bu sorunla uğraşıyoruz. İSPARK yaya yolu dediği yeri araçlarla işgal etti.

Ümraniye'de İBB yaya yolunu İSPARK'a çevirdi: Esnaf isyan etti yolu saksılarla kapattı

Buradaki ağaç yoğunluğu bizim işlerimizi etkiledi. Bizde bu sebeple İSPARK girişini kapattık. Biz bu konu için gerekli yerlere müracaat ettik. Kimse bize yardımcı olmadı.

Bizde esnaf arkadaşlarla bir karar alarak burayı araç girişine kapattık. Biz burada otopark istemiyoruz. Yaya yolu olacağı söylenen alana İSPARK yapmak ne kadar doğru' diye konuştu
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