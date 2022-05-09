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Havada ve denizde gidebilen yat: Air Yacht!

150 metre uzunluğa sahip uçabilen mega yat Air Yacht, iki günden daha fazla bir süre boyunca havada kalabiliyor.

Ekleme: 9.05.2022 - 18:03 Güncelleme: 9.05.2022 - 18:11 / Editör: Ozge Selin
Havada ve denizde gidebilen yat: Air Yacht!İtalyan tasarım firması Lazzarini Design Studio, 'Air Yacht' ismini verdiği yeni uçan yat konseptini bu yılın başlarında görücüye çıkarmıştı.

Roma merkezli şirket; kuru karbon fiber yapı, dört adet güneş enerjili elektrikli pervane ve iki adet helyum dolu balon sayesinde yatın uçabileceğini ve suda yüzebileceğini söylüyor.

Havada ve denizde gidebilen yat: Air Yacht!

Air Yacht'ın ikiz balonları, her biri ultra hafif piller ve güneş panelleri ile çalışan sekiz ters dönen motor tarafından çalıştırılan 400 bin metreküp sıkıştırılmış helyum içerecek.

Bu uçabilen dev yapı hakkında bilmeniz gereken her şeyi aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.
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