  • USD: 14,97 - 15,00
  • EURO: 15,76 - 15,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

BioNTech, ilk çeyrekte 3,7 milyar euro net kâr elde etti!

BioNTech'in bu yılın ilk çeyreğindeki net kârı, koronavirüs aşı satışının ardından gelirlerindeki yükselişle 3 katına çıktı.

Ekleme: 9.05.2022 - 18:38 Güncelleme: 9.05.2022 - 18:48 / Editör: Ozge Selin
BioNTech, ilk çeyrekte 3,7 milyar euro net kâr elde etti!
Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kurucusu olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, 2022'nin ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin ilk çeyrekteki net kârı, net gelirlerindeki sert artışla 3,7 milyar euroya yükseldi. BioNTech, geçen yılın ocak-mart döneminde 1,12 milyar euro kâr açıklamıştı.

Toplam gelir yüzde 211 arttı
Şirketin toplam gelirleri ilk çeyrekte, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 211 artarak 6 milyar 374 milyon euroya çıktı.

Piyasalarda BioNTech'in gelirlerine ilişkin beklenti 4,01 milyar euro olması yönündeydi. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 48 milyon euro gelir elde etmişti.

Şirketin hisse başına kârı da 14,24 euroya denk gelerek 8,52 euroluk beklentiyi aştı.

BioNTech, ilk çeyrekte 3,7 milyar euro net kâr elde etti!

Şirket, aşı geliri beklentisini artırdı
BioNTech, Kovid-19 aşısı geliri tahminini 13 milyar eurodan 17 milyar euroya yükseltti. Şirket, geçen yıl aşıdan toplam 19 milyar euro gelir elde etmişti.

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte bu yıl 2,4 milyar doz dağıtımı için 100'den fazla ülkeyle anlaşma yaptığını ve ilk çeyreğin sonuna kadar toplam 750 milyon doz Kovid-19 aşısı faturalandırdığını duyurdu.

Alman şirket, 2021'de 2,6 milyar doz aşının teslimatını gerçekleştirmişti.

BioNTech, gelecek haftalarda, Kovid-19'un Omicron varyantına yönelik aşı geliştirme çabalarına ilişkin laboratuvar verilerinin elde edileceğini de duyurdu.

Bu arada, BioNTech'in 2021'deki net kârı, artan aşı satışlarıyla 10,3 milyar euro olarak gerçekleşmişti. BioNTech'in 2021'deki yaklaşık 19 milyar euroluk aşı satışının Almanya'nın GSYH'sine 0,5 puanlık katkı sağladığı belirtiliyor.

Haiti'deki çete savaşlarında 8 Türk kaçırıldı!
Alparslan Kuytul tutuklandı
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Balon patladı artık
Alman DW'nin sığınmacılar konusundaki ikiyüzlü tutumu deşifre oldu
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Ağrı Grubu yok edildi!
İETT’de araç arızaları tam gaz devam ediyor!
Başkan Erdoğan'dan mülteci mesajı:
İstanbullular Pazartesi'ye yine bir metrobüs arızasıyla başladı!
CHP'li İBB'de kadrolaşma kavgası! İmamoğlu ile Kaftancıoğlu'nun sağ kolu karşı karşıya geldi!
TikTok kullanıcısının çektiği video peşine takılan muhalefeti pişman etti!
CHP'li İBB 65 yaş üzeri vatandaşlar için ödenen ücretin üstüne yatmış!
İmamoğlu, İBB bütçesiyle yaptırılan Trabzonspor atkılarına kendi ismini yazdırdı!
Cumhuriyet Yazarı Barış Terkoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler!
İşte mülteci provokasyonuna ilişkin belgelerle 5 yalan, 5 gerçek!
Putin dünyaya seslenirken bir anda ekranda belirdi! Rusya'yı karıştıran mesaj: Çocukların kanı ellerinizde
The Economist’ten Osmanlı vurgulu Türkiye analizi: Afrika’da büyüyorlar
Ekrem İmamoğlu'nun 'ölümcül' otobüs kazası! Bir tekerini de yandaşı Fatih Portakal patlattı!
Ümraniye'de İBB yaya yolunu İSPARK'a çevirdi: Esnaf isyan etti yolu saksılarla kapattı
Başkan Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı
Almanya'da artan doğalgaz fiyatları kriz yarattı! Bild: Alman emekliler soğuk ayları Türkiye'de geçirmeli
Sri Lanka'da halk sokağa indi, Başbakan istifa etti

Sri Lanka'da halk sokağa indi, Başbakan istifa etti

BioNTech, ilk çeyrekte 3,7 milyar euro net kâr elde etti!

BioNTech, ilk çeyrekte 3,7 milyar euro net kâr elde etti!

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat, çok kişinin başına geldi: Hiçbir geçerliliği yok...

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat, çok kişinin başına geldi: Hiçbir geçerliliği yok...

Nostradamus kehanetleri yeniden gündem oldu! İşte tüyle ürperten o detaylar!

Nostradamus kehanetleri yeniden gündem oldu! İşte tüyle ürperten o detaylar!

3600 ek gösterge için son viraj! İşte tablo tablo 3600 ek gösterge taslak metni: Ek gösterge kimlere verilecek?

3600 ek gösterge için son viraj! İşte tablo tablo 3600 ek gösterge taslak metni: Ek gösterge kimlere verilecek?

28 yaşındaki kadın marketten iç çamaşırı çaldı: Kendisini gören kasiyere bakın neler yaptı!

28 yaşındaki kadın marketten iç çamaşırı çaldı: Kendisini gören kasiyere bakın neler yaptı!