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28 yaşındaki kadın marketten iç çamaşırı çaldı: Kendisini gören kasiyere bakın neler yaptı!

İnanılmaz olay Antalya'da yaşandı. 28 yaşındaki genç kadın, zincir marketin şubesinden iç çamaşırı çaldı. Kendisini fark eden kasiyere ise dehşeti yaşattı. İşte haberin detayları…

Ekleme: 9.05.2022 - 18:11 Güncelleme: 9.05.2022 - 18:12 / Editör: Ozge Selin
Akılalmaz olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2331 Sokak'ta meydana geldi. Markete giren E.B., alışveriş sırasında stanttan aldığı bir iç çamaşırını çantasına koyduktan sonra kasaya yöneldi. Aldığı ürünlerin ücretini ödeyen kadının hareketlerinden şüphelenen kasiyer, marketten çıkmak üzereyken üzerini ve çantasını aradı.

MARKETTEN İÇ ÇAMAŞIRI ÇALDI

Çantadan iç çamaşırı çıkması üzerine E.B ile kasiyer arasında tartışma çıktı, arbede yaşandı.

KASİYER KABUSU YAŞADI

Arbede sırasında E.B., yanındaki 'kelebek' olarak tabir edilen bıçağı çıkarıp kendisini bırakması için kasiyeri tehdit etti.

Diğer market çalışanlarının ihbarı üzerine adrese gelen polis, E.B.'yi ekip aracına bindirdi.

Sürekli ağladığı görülen E.B., kasiyerin şikayeti üzerine gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

28 yaşındaki kadın marketten iç çamaşırı çaldı: Kendisini gören kasiyere bakın neler yaptı!

E.B.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi...
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