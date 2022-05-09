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2 yıl aradan sonra Umre ziyaretleri başladı! İlk kafile kutsal topraklara yola çıktı!

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl önce ara verilen Umre ziyaretleri yeniden başladı. Bu çerçevede 50 kişilik ilk kafile İstanbul Havalimanı'ndan yola çıkarak kutsal topraklara gitti.

Ekleme: 9.05.2022 - 16:19 Güncelleme: 9.05.2022 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
2 yıl aradan sonra Umre ziyaretleri başladı! İlk kafile kutsal topraklara yola çıktı!Türkiye'de salgının azalmasıyla birlikte 2 yıl aradan sonra Umre ziyaretlerine de başlandı. Bu çerçevede 50 kişilik kafile İstanbul Havalimanı'ndan kutsal topraklara gitti. Suudi Arabistan korona virüs salgının azalmasıyla birlikte Umre ziyaretlerine de yeniden başlanması yönünde karar vermişti. Bu çerçevede Umre'ye gidecek 50 kişilik kafile İstanbul Havalimanı'na geldi.

Bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan grup havalimanında ihram giydikten sonra toplu olarak Umre duasını yaptı. Ankara ve İstanbul'dan gelen grup, Umre duasını yaptıktan sonra Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçakla kutsal topraklara hareket etti. Yolculuk öncesi gazetecilere açıklama yapan vatandaşlar yeniden kutsal topraklara gittikleri için mutlu olduklarını söyledi.

2 yıl aradan sonra Umre ziyaretleri başladı! İlk kafile kutsal topraklara yola çıktı!

'2-3 SENEDİR BEKLİYORDUM'
Umre yolcularından Zikri Ilgar, 'Daha önce Umre ziyareti gerçekleştirdim ama yine ilk günkü kutsal topraklara gidişimin heyecanını yaşıyorum. İlk grup olduğumuzu öğrendik onun için de heyecanlıyız. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ramazan Umresi için niyetlendik ama havayolları açık olmadığı için anca bugüne nasip oldu' dedi.

Günay Şahin ise, 'İlk kez gidiyorum. Zaten bekliyordum 2 -3 senedir. Bu sene nasip oldu Allah'ın izniyle. Çok heyecanlıyım. Heyecandan söyleyecek başka bir şey düşünemiyorum. Allah herkese nasip etsin' diye konuştu.

2 yıl aradan sonra Umre ziyaretleri başladı! İlk kafile kutsal topraklara yola çıktı!

'TALEP ÇOK OLDU'
Turizm Acentesi yetkili Muhammed Ali Çatak ise, 'Biliyorsunuz 2020 yılının Şubat ayı itibariyle pandemi nedeniyle Suudi Arabistan umre gidişlerini kapatmıştı. Yaklaşık iki yıl üç ay üzerinden geçti. Biz ilk umre kafilesini Mekke'ye yolcu ediyoruz. Grubun başında biz de olacağız. Her ne kadar şükretsek azdır. Pandemi sonrası kapıların tekrar açılmasından sonra çok talep oldu. Bu talepleri hac ibadeti nedeniyle Eylül ayına ertelemek zorunda kaldık' dedi.

2 yıl aradan sonra Umre ziyaretleri başladı! İlk kafile kutsal topraklara yola çıktı!

'EŞİME SÖZ VERMİŞTİM'
Umre'ye beraber gitmek için eşine söz verdiğini söyleyen İsmail Şahin, 'Kocaeli'nden gidiyorum. Daha önce hac yapmıştım. Hanımla yeni gidiyoruz. Söz vermiştim. Nasip oldu gidiyoruz. Sevinçliyiz. Heyecanlıyız. Cenabı Allah nasip ettiği için çok mutluyuz' diye konuştu.
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