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Rusya Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez! Rusya onayladı...

74 gündür devam eden Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Genel Sekreter Antonio Guterres'in arbuluculuk çabalarına güçlü desteğini teyit etti. Rusya dahil 15 üyenin tamamının onayladığı bildiri için 'barış için tek ses' açıklaması yapıldı.

Rusya Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez! Rusya onayladı...
Ekleme: 8.05.2022 - 11:40 Güncelleme: 8.05.2022 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez! Rusya onayladı...
Rusya Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana bir ilk yaşandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Genel Sekreter Antonio Guterres'in Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk çabalarına destek verdiğini açıkladı.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

BMGK, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres'in mevcut Ukrayna-Rus savaşına barışçıl bir çözüm bulma çabalarına güçlü desteğini teyit eden bir bildiriyi oy birliğiyle kabul etti.

Konsey'in (Rusya dahil) 15 üyesinin tamamının destek verdiği bildiride, Ukrayna'da barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin derin endişe dile getirilerek, "Güvenlik Konseyi, Genel Sekreter'in barışçıl bir çözüm arayışındaki çabalarına güçlü desteğini ifade eder." denildi.

SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA İLK KEZ

Bir nüshası Anadolu Ajansına (AA) ulaşan bildirinin devamında, "Bütün üye devletler, BM anlaşması uyarınca, uluslararası anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözme yükümlülüklerini taahhüt ettiler." ifadesine yer verildi.

Bildiride, Guterres'ten yakın zamanda Konsey üyelerine bir bilgilendirme yapması istendi. Bunun, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana yapılan ilk resmi açıklama olması dikkati çekti.

BARIŞ İÇİN TEK SES!

Öte yandan, Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, BMGK'nin açıklamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bugün, Güvenlik Konseyi ilk kez Ukrayna'da barış için tek ses oldu. Hayat kurtarmak, acıları azaltmak ve barış yolunu bulmak için hiçbir çabadan kaçınmamaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya bir saldırı başlatmasının ardından Batı, Moskova'ya karşı ciddi ekonomik ve mali yaptırım kararları almış, ABD ve Kanada'nın yanında birçok Avrupa ülkesi Ukrayna'ya silah yardımında bulunmuştu.
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