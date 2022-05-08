Putin neyi ilan edecek? Rusya'da 9 Mayıs hazırlığı...

Rusya'nın 9 Mayıs 1945 yılında Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi kutlayan Rus ordusu, bu yılki kutlamalar için Kızıl Meydan'daki hazırlıklar sürüyor. Dün gerçekleşen Rus Ordusu'nun birçok biriminin katıldığı tören provası, Rusya'nın askeri gücünün bir gösterisi oldu.Rusya Savunma Bakanlığı, tören provasına 11 bin askerin, 131 adet modern askeri donanımın yanı sıra T-34-85 tanklarının katıldığını belirtti. Provaya Rus Hava Kuvvetleri, 77 uçak ve helikopterle katıldı. Batı basınında Rusya için tarihi bir öneme sahip 9 Mayıs'ta ya işgale son vereceği ya da tam bir savaş ilan edeceği iddiaları üzerine Zafer Günü, bu yıl ayrı bir önem kazandı.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada '1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 77. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen askeri geçit töreninin kostümlü provası Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda yapıldı' ifadelerini kullandı.KIYAMET UÇAĞI'DA YER ALDIRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Kıyamet Uçağı veya Uçan Kremlin' olarak adlandırılan Ilyushin II-80'de tören provasında yerini aldı. Ilyushin Il-80, bir nükleer savaş patlak verdiğinde Putin'in savaşı yönetmeye devam etmesine izin verecek acil durum stratejik ekipmanına sahip Rus yapımı bir uçak olarak biliniyor.9 MAYIS ZAFER GÜNÜ İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR...Rusya Zafer gününe hazırlanırken Putin'in yapacağı konuşma da merak konusu oldu. Bazı iddialara göre; Rusya Devlet Başkanı Putin, 9 Mayıs'ta zafer ilan edecek ve savaşı bitirecek.Ancak bunun tam tersini düşünenler analistler de var. Putin'in topyekun savaş ve seferberlik ilan edeceği de iddialar arasında...Rusya'nın 9 Mayıs 1945 yılında Nazi Almanyası'na karşı kazanması 'Zafer Günü' olarak kutlanıyor. Dünyanın kilitlendiği bu günde Putin'in yapacağı açıklamalar merak konusu oldu.Bazı uzmanlar Rusya Ukrayna savaşında büyük bir direnişle karşı karşıya kalan Rusya'nın beklediği kısa ve kolay zaferi elde edemediğini ifade ediyor. Putin2in önünde iki seçenek olduğunu dile getiren uzmanların iddiaları şöyle...'ZAFER İLAN EDECEK'Bazı uzmanlar Putin'in 9 Mayıs'ta başkent Moskova'da yapacağı konuşmada 'zafer ilan edeceğini dile getiriyor. Kiev'den çekilen, Donbas'a odaklanan ve Mariupol'de büyük oranda kontrolü sağlayan Rus ordusunun başarılı olduğunu belirterek savaşı sonlandıracağı iddia ediliyor.SAVAŞ TÜM UKRAYNA'YA YAYILACAKİddialar arasında Putin'in savaşı tüm Ukrayna'ya yayacağı da yer alıyor. Putin'in Ukrayna'ya karşı 'topyekun savaş' seçeneğini tercih edeceği, hatta ulusal seferberlik ilan edeceği ileri sürüldü.İngiltere Savunma Bakanı tarafından ortaya atılan iddiayı Moskova anında yalanladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddialara ilişkin 'saçmalık' yorumunu yaptı.Peskov, 'Bunun olma ihtimali yok' dedi.24 Şubat'ta da savaşı başlatmıştı.Moskova'nın 9 Mayıs'ta nasıl bir yola gireceği merakla beklenirken, her iki seçeneğin de tüm dünyayı etkileyeceği yorumları yapılıyor.