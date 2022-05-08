  • USD: 14,90 - 14,92
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Putin neyi ilan edecek? Rusya'da 9 Mayıs hazırlığı...

Rusya, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda, 9 Mayıs 1945'te Nazileri yenilgiye uğrattığı gün olan bilinen ve her yıl büyük askeri törenlerle kutlanan 'Zafer Günü' ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Tüm dünya Rusya Ukrayna savaşı devam ederken gerçeleşecek olan 'Zafer Günü' kutlamalarına kilitlendi. Peki Putin 9 Mayıs'ta neyi ilan edecek?

Ekleme: 8.05.2022 - 17:35 Güncelleme: 8.05.2022 - 17:40 / Editör: Ozge Selin
Putin neyi ilan edecek? Rusya'da 9 Mayıs hazırlığı...Rusya'nın 9 Mayıs 1945 yılında Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi kutlayan Rus ordusu, bu yılki kutlamalar için Kızıl Meydan'daki hazırlıklar sürüyor. Dün gerçekleşen Rus Ordusu'nun birçok biriminin katıldığı tören provası, Rusya'nın askeri gücünün bir gösterisi oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, tören provasına 11 bin askerin, 131 adet modern askeri donanımın yanı sıra T-34-85 tanklarının katıldığını belirtti. Provaya Rus Hava Kuvvetleri, 77 uçak ve helikopterle katıldı. Batı basınında Rusya için tarihi bir öneme sahip 9 Mayıs'ta ya işgale son vereceği ya da tam bir savaş ilan edeceği iddiaları üzerine Zafer Günü, bu yıl ayrı bir önem kazandı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada '1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 77. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen askeri geçit töreninin kostümlü provası Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda yapıldı' ifadelerini kullandı.

Putin neyi ilan edecek? Rusya'da 9 Mayıs hazırlığı...

KIYAMET UÇAĞI'DA YER ALDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Kıyamet Uçağı veya Uçan Kremlin' olarak adlandırılan Ilyushin II-80'de tören provasında yerini aldı. Ilyushin Il-80, bir nükleer savaş patlak verdiğinde Putin'in savaşı yönetmeye devam etmesine izin verecek acil durum stratejik ekipmanına sahip Rus yapımı bir uçak olarak biliniyor.

Putin neyi ilan edecek? Rusya'da 9 Mayıs hazırlığı...

9 MAYIS ZAFER GÜNÜ İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR...

Rusya Zafer gününe hazırlanırken Putin'in yapacağı konuşma da merak konusu oldu. Bazı iddialara göre; Rusya Devlet Başkanı Putin, 9 Mayıs'ta zafer ilan edecek ve savaşı bitirecek.

Ancak bunun tam tersini düşünenler analistler de var. Putin'in topyekun savaş ve seferberlik ilan edeceği de iddialar arasında...

Rusya'nın 9 Mayıs 1945 yılında Nazi Almanyası'na karşı kazanması 'Zafer Günü' olarak kutlanıyor. Dünyanın kilitlendiği bu günde Putin'in yapacağı açıklamalar merak konusu oldu.

Bazı uzmanlar Rusya Ukrayna savaşında büyük bir direnişle karşı karşıya kalan Rusya'nın beklediği kısa ve kolay zaferi elde edemediğini ifade ediyor. Putin2in önünde iki seçenek olduğunu dile getiren uzmanların iddiaları şöyle...

Putin neyi ilan edecek? Rusya'da 9 Mayıs hazırlığı...

'ZAFER İLAN EDECEK'

Bazı uzmanlar Putin'in 9 Mayıs'ta başkent Moskova'da yapacağı konuşmada 'zafer ilan edeceğini dile getiriyor. Kiev'den çekilen, Donbas'a odaklanan ve Mariupol'de büyük oranda kontrolü sağlayan Rus ordusunun başarılı olduğunu belirterek savaşı sonlandıracağı iddia ediliyor.

Putin neyi ilan edecek? Rusya'da 9 Mayıs hazırlığı...

SAVAŞ TÜM UKRAYNA'YA YAYILACAK

İddialar arasında Putin'in savaşı tüm Ukrayna'ya yayacağı da yer alıyor. Putin'in Ukrayna'ya karşı 'topyekun savaş' seçeneğini tercih edeceği, hatta ulusal seferberlik ilan edeceği ileri sürüldü.

İngiltere Savunma Bakanı tarafından ortaya atılan iddiayı Moskova anında yalanladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddialara ilişkin 'saçmalık' yorumunu yaptı.

Putin neyi ilan edecek? Rusya'da 9 Mayıs hazırlığı...

Peskov, 'Bunun olma ihtimali yok' dedi.

24 Şubat'ta da savaşı başlatmıştı.

Moskova'nın 9 Mayıs'ta nasıl bir yola gireceği merakla beklenirken, her iki seçeneğin de tüm dünyayı etkileyeceği yorumları yapılıyor.
Fenerbahçe taraftarından İmamoğlu’na olay sözler!
G7 ülkelerinden flaş Rus petrolü kararı
Vatandaştan İmamoğlu'na İstanbulkart tepkisi!
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi başladı!
Milyonların gözü bu toplantıya çevrildi! Masada 4 önemli ana başlık var
Türkiye'de koronavirüste son durum! Yeniden düşüşe geçti
TÜGVA saldırganı tutuklandı
İstanbul Emniyeti teyakkuzda: Orman yangınlarına helikopterli önlem
Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü kaza yaptı!
Batı Yunanistan’ı uyardı: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile iş birliği yapmaktan başka çaren yok
3600 ek gösterge için tarihi gün! Emekli aylığı ve ikramiyesi büyük oranda artacak!
Başkan Erdoğan sınırdaki Mehmetçik'e seslendi: Tarih boyunca unutmayacağız!
Şehit kabirlerinde buruk Anneler Günü...
Bakan Akar ve kuvvet komutanları sınırda!
Savaşın simgelerinden Yılan Adası'ndan neler oluyor? Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar, görüntüler paylaşıldı
Fenerbahçe'den İmamoğlu'na cevap: 'Bu camia sandıkta hesaplaşmasını iyi bilir'
'Ders almak isteyen çok': Savaştan kaçan Ukraynalılar Türkçe ve Türk kültürünü öğreniyor
İstanbul'da turizm patlaması yaşanıyor! Doluluk yüzde 98!
Katil İsrail’den yeni Ali Cengiz oyunu! Taliban haberinde Türk bayraklı fotoğraf kullandılar!
Rusya Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez! Rusya onayladı...
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti!

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti!

NASA görüntüledi: Güneş'teki patlama Atlantik'i vurdu!

NASA görüntüledi: Güneş'teki patlama Atlantik'i vurdu!

İzmit Körfezi'nde korkutan görüntü! Herkes müsilaj sandı ama... Binlercesi sahili kapladı

İzmit Körfezi'nde korkutan görüntü! Herkes müsilaj sandı ama... Binlercesi sahili kapladı

Meteoroloji uyardı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek

Meteoroloji uyardı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek

Asiye'yi sokak ortasında katletmişti! Esenler'deki vahşette şoke eden detay... 'Beni o çağırdı' demişti!

Asiye'yi sokak ortasında katletmişti! Esenler'deki vahşette şoke eden detay... 'Beni o çağırdı' demişti!

Tayt hırsızından iğrenç sözler: 60 tane çaldım! Bu benim…

Tayt hırsızından iğrenç sözler: 60 tane çaldım! Bu benim…