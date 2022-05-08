Meteoroloji uyardı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşecek

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.MAYIS AYINDA KAR YAĞIŞIDoğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı ve güney kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.METREKAREYE 50 KİLOGRAM YAĞIŞMeteoroloj'den yapılan açıklamada; 'Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.' ifadelerine yer verildi.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 18İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 19İzmir: Parçalı bulutlu 26Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 27Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20