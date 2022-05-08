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Asiye'yi sokak ortasında katletmişti! Esenler'deki vahşette şoke eden detay... 'Beni o çağırdı' demişti!

Sokak ortasında katledilen Asiye, çok uğraşsa da katili Ümit Karakoyun’dan kurtulamadı. “Beni o çağırdı” diyen saplantılı âşığın telefonunun, talihsiz kız tarafından engelli olduğu ortaya çıktı. Öte yandan 2020'de hakkında şikâyette bulunulan zanlının, bir süre sonra örgütlü uyuşturucu satıcılığından cezaevine girip 1.5 yıl hapis yattığı öğrenildi.

Ekleme: 8.05.2022 - 13:51 Güncelleme: 8.05.2022 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
Asiye'yi sokak ortasında katletmişti! Esenler'deki vahşette şoke eden detay... 'Beni o çağırdı' demişti!
İstanbul Esenler'de önceki gün 19 yaşındaki Asiye Atalay'ı sokak ortasında öldüren ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ümit Karakoyun'un 2 yıl önce Asiye Atalay'ın evine gidip ailesiyle tartıştığı, babası ile kavga ettiği öne sürüldü.

Ailenin, Karakoyun'dan şikâyetçi olduğu da ifade edildi. '7 yıldır tanıyorum' dediği Asiye ile aynı mahallede oturan katilin emniyette 'Beni Asiye konuşmaya çağırdı. Canlı yayını izleyince oradan mesaj attım.

'Gel beni al' dedi. 'Gitmek istiyorum' dedi. Ondan gittim' dese de yapılan incelemelerde saplantılı âşığın Asiye tarafından engelli olduğu ve öyle bir konuşmanın hiç yaşanmadığı ortaya çıktı.

Asiye'yi sokak ortasında katletmişti! Esenler'deki vahşette şoke eden detay... 'Beni o çağırdı' demişti!

'CANLI YAYINI İZLEDİM, KISKANDIM'
Karakoyun, emniyetteki ilk ifadesinde, 'Olay günü gece saatlerinde birkaç arkadaşı ile sosyal medya üzerinden canlı yayın açtığını gördüm. Oradaki yazılanları görünce kıskançlık krizine girdim.

Asiye'yi sokak ortasında katletmişti! Esenler'deki vahşette şoke eden detay... 'Beni o çağırdı' demişti!

Onunla konuşmak için kapıda bekledim. Arkadaşıyla yürürken yanına gidip konuşmak istedim. Çevrede birilerini görünce silahı ona vermek istedim. Almadı, ben de çantasına koymak istedim, kaçtı.

Tartışma çıktı, olay gerçekleşti' dediği öne sürüldü. Öte yandan 2020'de hakkında şikâyette bulunulan zanlının, bir süre sonra örgütlü uyuşturucu satıcılığından cezaevine girip 1.5 yıl hapis yattığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜYE RAĞMEN İNKÂR ETTİ
Karakoyun ifadesinde 'Görüntüler doğrudur, ancak ben maktule doğrudan ateş etmiş değilim. Onun öncesi vardır. Öncesinde silah onun çantasındaydı.

Silahı ben çantasına koymuştum. Bir süre sonra tartıştık. Silahı çantasından almıştım, üzerimdeydi. Bir anlık öfke ile oldu. Alkollüydüm, pişmanım. Serbest bırakılmayı talep ediyorum' ifadelerini kullandı.

Asiye'yi sokak ortasında katletmişti! Esenler'deki vahşette şoke eden detay... 'Beni o çağırdı' demişti!

'CİNAYETİ KAYDA ALDIRAN DÜRTÜYE KARŞI KOYUN'
Katilin, Asiye'yi aracın etrafında kovalayıp ateş ederken, çevredekilerin cep telefonları ile olayı kayda almaya çalışması tepki çekmişti.

Cinayeti kayda aldıran dürtüye karşı konulması gerektiğini söyleyen Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Psikolojik Danışman Dr. Ömer Akgül, 'Maalesef, sosyal medya mecralarında görünürlüğü artırma dürtüsü, kişinin insanlığından daha anlamlı hale gelebiliyor.

Asiye'yi sokak ortasında katletmişti! Esenler'deki vahşette şoke eden detay... 'Beni o çağırdı' demişti!

Bu durum insanlık vicdanını yaralıyor' dedi. Akgül, Pulitzer Ödüllü fotoğrafçı Kevin Carter'ın, Afrikalı çocuğu yemek için bekleyen akbaba fotoğrafını çektikten bir süre sonra müdahale etmediği için vicdan azabından intihar ettiğini de anımsattı.
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