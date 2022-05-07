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Bodrum’da sezonu açtı: Fiyatlar dudak uçuklatıyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum'da özel plajların ve lahmacunların fiyatları gündemde. Plaj giriş ücretlerinin yanı sıra lahmacun fiyatlarıyla da adından söz ettiren Bodrum'da plaj giriş ücretleri kişi başı 1.500 lirayı buluyor. Geçen yıl fiyatlar 200 lira ile 900 lira arasında değişirken, bu yıl fiyatlar ise 200 liradan başlayıp 1.500 liraya çıkıyor. Lahmacun fiyatları ise 200 liraya dayanıyor.

Ekleme: 7.05.2022 - 11:53 Güncelleme: 7.05.2022 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
Bodrum’da sezonu açtı: Fiyatlar dudak uçuklatıyorHer tatil döneminde olduğu gibi bu yıl da havaların ısınmaya başlamasıyla Bodrum bölgesindeki plaj fiyatları gündemde.

Plaj giriş ücretlerinin yanı sıra lahmacun fiyatlarıyla da adından söz ettiren Bodrum'da plaj giriş ücretleri kişi başı 1.500 lirayı buluyor.

Geçen yıl fiyatlar 200 lira ile 900 lira arasında değişirken, bu yıl fiyatlar ise 200 liradan başlayıp 1.500 liraya çıkıyor.
Bölgede faaliyet gösteren beach ve otellerin adisyonları sosyal medyada paylaşılıyor.

Henüz tüm plajların açılmadığı bölgede, bir kısmı bayram sonrası bir kısmı da haziran ayı itibarıyla hizmet vermeye başlayacak.

Artan giderler, personel maliyetlerinin fazla olması nedeniyle fiyatların yükseldiği belirtiliyor.

Giriş ücretini euro olarak alan işletmeler de yer alıyor.

Bodrum Moon Beach yetkilisi Erkan Ünal, bayram öncesindeki hafta itibarıyla hizmete başladıklarını belirtti.

Günlük kişi başı ücretin 300 lira olduğunu söyleyen Ünal, "Eleman masrafları çok fazla.

Bizde fiyat 300 lira ama yurtdışına gittiğinizde bu tarz bir tesise günlük 50-80 euro ödersiniz. Geçen bayramlar gibi yoğunluk yok. Hem tatil kısa hem de havalar pek iyi gitmiyor. Bir de yurtdışı turları açılınca salgın dolayısıyla bu turları değerlendiremeyenler şimdi onları değerlendiriyor" dedi.

Bodrum’daki Maçakızı’nın günlük harcama limiti bu yıl 1.500 lira + yüzde 13 servis ücreti şeklinde. Her yıl yüksek lahmacun fiyatlarıyla gündeme gelen Maçakızı’nda hamburger, salata, kebap gibi yiyeceklerin fiyatları 300 liradan başladığı belirtiliyor. Fethiye’de yer alan Help Beach’in ücreti 200 lira, ancak kalabalık gruplarla gittiğinizde 4-6 kişilik fiyatlar 1.600-4.000 lira civarında değişiyor. Deniz kenarında yer alan şezlonglarda oturmak isterseniz, ücret biraz daha artıyor. İstanbul Büyükada’da yer alan Yörükali Plajı’nda günlük kişi başı ücret 100 lira. Bu ücretlerin içerisinde şezlong, şemsiye, duş gibi hizmetler de bulunuyor.

Bazı plajlar rezervasyonlarını Instagram’dan DM yani direkt mesaj yoluyla almaya geçmiş yıllarda olduğu gibi devam ediyor. Bu arada Bodrum’da bazı plajlarda patates kızartması 60 lira, makarna 145 lira, pizza 180 liradan satılıyor.
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