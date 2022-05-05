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Canını hiçe sayan genç 30 metreden denize atladı

Antalya’da son dönemde gençler arasında adeta akım haline gelen falezlerden denize yapılan atlayışların ardı arkası kesilmiyor. Falezlerden canını hiçe sayarak atlayan gence kimi vatandaşlar övgü yağdırırken, kimisi ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Ekleme: 5.05.2022 - 20:39 Güncelleme: 5.05.2022 - 20:46 / Editör: Ozge Selin
Canını hiçe sayan genç 30 metreden denize atladı
Antalya Muratpaşa ilçesi Varyant bölgesinde bulunan yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerde bir genç canını hiçe sayarak üzerindeki elbiselerle denize atladı. Genci görenler telefona sarılırken bazıları ise bu anı telefon kamerasının ağır çekim moduyla görüntüledi.

O sırada denize giren vatandaşlar olan biteni şaşkınlıkla izlerken denize atlayan genç kısa sürede suyun üzerine çıktı ancak vatandaşlardan bazıları, gencin bu ölümüne atlayışına övgü yağdırdı.
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