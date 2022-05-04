Samsun'da kahreden olay! 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu!
Samsun'un Canik ilçesinden gelen haber deyim yerinde ise kan dondurdu. Evinde tabancasını temizleyen bir kişi, silahın kazara ateş alması sonucu 1,5 yaşındaki oğlunu vurdu. Ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti. Bayram günü büyük acı yaşayan yakınları gözyaşlarına boğulurken çocuğunun peşinden hastaneye gelen baba gözaltına alındı.
Kahreden olay, Samsun'un Canik ilçesinin Gültepe Mahallesinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur K. evinde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 1,5 yaşındaki oğlu Ömer Asaf K.'ye isabet etti.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan çocuk Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede kalbi duran Ömer Asaf K.'ye doktorlar 1.5 saat kalp masajı yapıp müdahale etti ancak kalp atışlarını geri döndüremediler.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Bayram günü büyük acı yaşayan Ömer Asaf K.'nin ölüm haberi yakınlarını gözyaşına boğdu.
BABA GÖZALTINA ALINDI
Çocuğunun peşinden hastaneye gelen baba Uğur K., Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak Canik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan çocuk Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede kalbi duran Ömer Asaf K.'ye doktorlar 1.5 saat kalp masajı yapıp müdahale etti ancak kalp atışlarını geri döndüremediler.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Bayram günü büyük acı yaşayan Ömer Asaf K.'nin ölüm haberi yakınlarını gözyaşına boğdu.
BABA GÖZALTINA ALINDI
Çocuğunun peşinden hastaneye gelen baba Uğur K., Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak Canik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.